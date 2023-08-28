Как выглядит тренировочный процесс у киберспортсмена?

Наш «рабочий день» начинается со «скримов». «Скрим» — это тренировочный матч с другими профессиональными командами. Мы играем примерно 5-6 раз, потом пересматриваем запись и обсуждаем, что могли сделать лучше, каких героев стоило задрафтить или забанить. И так каждый день. Буткемп у нас проходит в Турции сейчас, где находится база команды.

Есть ли среди участников квалификации команды, которые заставляют вас нервничать?

Мы никого не боимся. Я думаю, что мы уже переросли тот период, когда стоит кого-то опасаться. У меня уже давно сложилось ощущение, что мы на одном уровне с другими командами, и они не кажутся такими суперсильными на деле. Все зависит только от нас. При хорошей подготовке мы должны пройти в чемпионат, нужно просто показать слаженную игру.

Как бы выглядела ваша «команда мечты», если не брать в счёт нынешний состав?

Я бы сыграл с «Miracle-», «Miposhka», «Save-» и «Collapse». А если брать только западную Европу, то весь состав Liquid. Я их фанат. Мы проиграли им на Бали — 2:1, а до этого выиграли в DPC туре — 2:0. Когда встретились с ними на «мажоре», было не очень сложно, мы просто плохо сыграли.

Возвращаясь к началу, в какой момент ты понял, что Dota — не просто игра, а потенциальная карьера?

Все началось с The International 5. В команде победителей был «SumaiL», которому было 15 лет. Я подумал, что это очень круто, и мне тоже захотелось стать профессионалом. Я стал уделять игре больше времени, подниматься в таблице, и со временем мной начали интересоваться команды.

А как началось ваше сотрудничество с Parimatch?

Это произошло очень быстро. Я был на Бали, и в какой-то момент мне написал менеджер Parimatch по киберспорту с предложением о сотрудничестве. Мне было очень приятно. Когда я только начинал играть, я мечтал попасть на один из плакатов, которые видел на улице. Пока мы успели поработать вместе только месяц, но это только начало и, надеюсь, в будущем будем активно поднимать киберспорт в Казахстане.

Узнайте ещё больше интересных фактов о восходящей звезде киберспорта «TA2000» в подкасте Parimatch Kazakhstan:

https://youtu.be/pNQmi-wDkgU?si=CugB5ResH2ndOSs5

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».