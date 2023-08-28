Светофоры перенастраивают на крупных дорогах Алматы
В Алматы накануне учебного года перенастраивают светофоры на крупных магистралях города. Это одна из мер, чтобы снизить трафик на дорогах.
— Каждый год перед началом учебного года автомобильный трафик увеличивается, поэтому будут и заторы. Во избежание их сейчас ведётся аналитическая и мониторинговая работа. На центральных магистралях перенастраивают работу светофоров, — сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек на брифинге в РСК.
Помимо этого, будет «ручное» патрулирование в часы пик: утром, днём и вечером. Рядом со школами будут дежурить экипажи патрульной полиции.
С начала года в Алматы произошло более 380 ДТП с участием детей. 384 ребёнка пострадали, пятеро — погибли. В полиции также назвали наиболее аварийные участки дорог: