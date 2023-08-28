В Алматы накануне учебного года перенастраивают светофоры на крупных магистралях города. Это одна из мер, чтобы снизить трафик на дорогах.
— Каждый год перед началом учебного года автомобильный трафик увеличивается, поэтому будут и заторы. Во избежание их сейчас ведётся аналитическая и мониторинговая работа. На центральных магистралях перенастраивают работу светофоров, — сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек на брифинге в РСК.
Помимо этого, будет «ручное» патрулирование в часы пик: утром, днём и вечером. Рядом со школами будут дежурить экипажи патрульной полиции. С начала года в Алматы произошло более 380 ДТП с участием детей. 384 ребёнка пострадали, пятеро — погибли. В полиции также назвали наиболее аварийные участки дорог:
  • Алатауский район: Райымбека, Рыскулова, Северное кольцо;
  • Алманский район: Толе би, Сейфуллина, Байтурсынова;
  • Ауэзовский район: Абая, Алтынсарина, Райымбека;
  • Бостандыкский район: Аль-Фараби, Жандосова, Жарокова;
  • Жетысуский район: Ангарская, Северное кольцо, Жансугурова;
  • Медеуский район: Достык, Кульджиснкий тракт, Халиуллина;
  • Наурызбайский район: Жунусова, Ташкентский тракт, Ашимова;
  • Турксибский район: Суюнбая, Шолохова,  Майлина.
Новый учебный год начинается первого сентября и завершится 25 мая.