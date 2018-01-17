Об этом в одном из социальных сообществ рассказала мама ученика из Атырау. По словам женщины, в школе объявлен сбор по 1500 тенге с каждого родителя за электронную регистрацию школьников при входе и выходе из школы. - Нам сообщили, что теперь при входе и выходе учеников из школы родителям на телефон будет приходить СМС-уведомление. Получается, что вход в образовательные учреждения теперь будет платным? Кто это вообще придумал, для чего нужны эти турникеты? - возмутилась женщина. Между тем, как рассказала начальник городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА, турникеты в настоящее время устанавливаются во всех школах города. -У нас в городских школах платных турникетов нет. По положению антитеррористической безопасности по паспорту в каждой школе должна быть установлена сигнализация и турникет - это требование. Турникеты устанавливают за счет бюджета, а если родители пожелают установить систему учета (получение СМС-уведомления о том, что ребенок вошел в школу и вышел из нее - прим.автора), то они будут оплачивать данную услугу из своего кармана, - рассказала Светлана АМАНШИЕВА. По словам родителей, сборы на установку системы учета школьников уже начались в школе №3 г.Атырау. В свою очередь папы и мамы опасаются давки при прохождении через турникеты.