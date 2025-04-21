На поборы и давление со стороны директора уральского колледжа пожаловался преподаватель

Преподаватель музыкального колледжа имени Курмангазы Адиет Каратаев записал видеообращение, в котором рассказал о нелицеприятных вещах в стенах учебного заведения. Так, по его словам, директор колледжа во вне рабочее время вынуждает сотрудников заниматься его личными делами.

– Кроме того, пользуясь своей должностями он собирает с преподавателей деньги на различные цели. В случае отказа он оказывает психологическое давление. Директор взял на работу сотрудников, чьи дипломы не подходят для выполнения таких функций. В результате действительно грамотные молодые специалисты остаются без работы. Я являюсь выпускником Казахской национальной консерватории, магистр наук и работаю в этом колледже с 2016 года, – говорит Адиет Каратаев.

По словам мужчины, нынешний директор возглавляет колледж вот уже 12 лет. В своем видео Каратаев обратился к президенту РК с просьбой провести ротацию либо уволить действующего директора.

Мужчина отметил, что ранее он уже обращался во всевозможные государственные органы.

Между тем, в пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что по данному факту создана специальная комиссия, которая занимается изучением всех обстоятельств. В ведомстве пообещали позже предоставить дополнительную информацию.