На полмиллиона тенге оштрафовали чиновника в ЗКО

Как сообщили в прокуратуре ЗКО, 15 января 2025 года акимат Уральска объявил 2 открытых конкурса на содержание улично-дорожной сети и санитарную очистку города. Стоимость лотов - 5,3 миллиарда тенге. В конкурсной документации было необоснованное требование об опыте работы потенциальных поставщиков, что нарушает законодательство государственных закупок и ограничивает конкуренцию.

В надзорном органе отмечают, что в 2024 году аналогичные работы по содержанию города уже были предметом анализа прокуратуры области. Тогда было выявлено, что более 6 миллиардов тенге осваивал один поставщик, создавая монопольное положение.

– По требованию прокуратуры департамент агентства по защите и развитию конкуренции ЗКО провел расследование, в ходе которого подтвердились факты антиконкурентных действий со стороны отдела ЖКХ акимата Уральска, - сообщили в прокуратуре области.

Таким образом, прокуроры внесли предписание об устранении нарушений закона, а руководителя отдела ЖКХ оштрафовали на 150 МРП или 589 800 тенге.