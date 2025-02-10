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Происшествия Социум

На полмиллиона тенге оштрафовали чиновника в ЗКО

Он нарушил закон о государственных закупках.
Арайлым Усербаева
На полмиллиона тенге оштрафовали чиновника в ЗКО

Как сообщили в прокуратуре ЗКО, 15 января 2025 года акимат Уральска объявил 2 открытых конкурса на содержание улично-дорожной сети и санитарную очистку города. Стоимость лотов -  5,3 миллиарда тенге. В конкурсной документации было необоснованное требование об опыте работы потенциальных поставщиков, что нарушает законодательство государственных закупок и ограничивает конкуренцию.

В надзорном органе отмечают, что в 2024 году аналогичные работы по содержанию города уже были предметом анализа прокуратуры области. Тогда было выявлено, что более 6 миллиардов тенге осваивал один поставщик, создавая монопольное положение.

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– По требованию прокуратуры департамент агентства по защите и развитию конкуренции ЗКО провел расследование, в ходе которого подтвердились факты антиконкурентных действий со стороны отдела ЖКХ акимата Уральска, - сообщили в прокуратуре области.

Таким образом, прокуроры внесли предписание об устранении нарушений закона, а руководителя отдела ЖКХ оштрафовали на 150 МРП или 589 800 тенге. 

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