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Происшествия Социум

В ЗКО полицейские оштрафовали своих коллег

Патрульный автомобиль забрали на базу для устранения неисправностей.
Жулдызхан Хасангалиева
В ЗКО полицейские оштрафовали своих коллег

В соцсетях появилось видео, на котором водитель рассказывает, что его остановили патрульные и оштрафовали. Однако позже он и сам вызвал полицию и потребовал оштрафовать самих инспекторов. Автор заметил, что у патрульной машины повреждено лобовое стекло.

В департаменте полиции ЗКО пояснили, что на автодороге Кирсаново — Уральск была остановлена Toyota Land Cruiser. Водитель допустил сразу несколько нарушений: эксплуатация транспортного средства с неисправностями, нарушение правил маневрирования, превышение установленной скорости и незаконное переоборудование автомобиля.

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В департаменте признали, что был оштрафован и сотрудник полиции, так как у патрульного авто также были технические неисправности. Машину отправили на базу для устранения проблем.

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