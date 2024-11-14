На пункте пропуска «Сырым» в ЗКО могут возникнуть заторы

В автомобильном пункте пропуска через государственную границу России «Маштаково» напротив автомобильного пункта пропуска «Сырым» (РК) проводится ремонт подъездной дороги к пункту пропуска со стороны Республики Казахстан и дорожного покрытия зоны досмотра грузовых транспортных средств

По информации пограничного ведомства РФ по Оренбургской области, в автомобильном пункте пропуска через государственную границу России «Маштаково» напротив автомобильного пункта пропуска «Сырым» (РК) проводится ремонт подъездной дороги к пункту пропуска со стороны Республики Казахстан и дорожного покрытия зоны досмотра грузовых транспортных средств. Завершить работы планируют 31 ноября этого года.

В связи с этим движение транспортных средств через АПП «Маштаково» и «Сырым» будет затруднено, значительно снизится пропускная способность пунктов пропуска. Кроме этого прогнозируется образование скоплений авто как на въезд так и на выезд из Республики Казахстан в Российскую Федерацию в АПП Маштаково

В ДГД по ЗКО рекомендовали гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами движения через менее загруженные автомобильные пункты пропуска «Аксай», «Шаган» и «Таскала».