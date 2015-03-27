На семинар народных целителей в Уральск съехались больше 70 лекарей

Сегодня, 27 марта, в Уральске начался трехдневный семинар народных целителей Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, семинар уже в 11 раз проводит всемирная ассоциация народных профессиональных целителей и врачей, учреждение народных целителей "Шапагат" и республиканская ассоциация профессиональных народных целителей. По словам президента всемирной ассоциации профессиональных целителей и врачей Бауыржана НУРЖАНОВА, только в их организации насчитывается 1070 профессиональных целителей. На семинаре решаются организационные вопросы, а главное - претенденты на з