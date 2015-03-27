Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

На семинар народных целителей в Уральск съехались больше 70 лекарей

Сегодня, 27 марта, в Уральске начался трехдневный семинар народных целителей Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, семинар уже в 11 раз проводит всемирная ассоциация народных профессиональных целителей и врачей, учреждение народных целителей "Шапагат" и республиканская ассоциация профессиональных народных целителей. По словам президента всемирной ассоциации профессиональных целителей и врачей Бауыржана НУРЖАНОВА, только в их организации насчитывается 1070 профессиональных целителей. На семинаре решаются организационные вопросы, а главное - претенденты на з
Анэль Кайнеденова
На семинар народных целителей в Уральск съехались больше 70 лекарей
Сегодня, 27 марта, в Уральске начался трехдневный семинар народных целителей Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
celitel9
celitel9
Как стало известно, семинар уже в 11 раз проводит всемирная ассоциация народных профессиональных целителей и врачей, учреждение народных целителей "Шапагат" и республиканская ассоциация профессиональных народных целителей. По словам президента всемирной ассоциации профессиональных целителей и врачей Бауыржана НУРЖАНОВА, только в их организации насчитывается 1070 профессиональных целителей. На семинаре решаются организационные вопросы, а главное - претенденты на звание народного целителя здесь проходят отбор. - Претенденты проверяются, действительно ли у них есть дар или это лжецелители, - говорит Бауыржан НУРЖАНОВ. - Во-первых, претенденты должны предоставить аттестационной комиссии 5 справок из кожвен-, нарко-,псих- и тубдиспансеров, а также справку о несудимости. Затем они должны ответить на 82 вопроса по трем направлениям, если все это они успешно проходят, проводится собеседование. Уже по результатам аттестационной комиссии претендент допускается на 21-дневный обучающий семинар, где уже состоявшиеся целители, профессоры медицинских наук проверяют его дар. - Проверяется его метод лечения, человеку дается возможность поставить больному диагноз, проверяются его биотоки и многое другое,- продолжает Бауыржан НУРЖАНОВ. Стать профессиональным народным целителем на нынешний семинар съехались 10 претендентов. По его словам, народных целителей и врачей нельзя делить. Они должны заниматься лечением больных совместно. - Сертификаты нужны, чтобы не было такого, что лечением больного занимались люди, которые к этому отношения не имеют, чтобы каждый целитель нес ответственность так же, как и традиционные врачи, - говорит директор уральского филиала всемирной ассоциации профессиональный народных целителей Мурадым КАРАБАЕВ. К слову, сам Мурадым КАРАБАЕВ работает в совершенно другой сфере, при этом лечением занимается уже много лет. Говорит, что дар в нем стал открываться в пять лет. Аян САКЕНУЛЫ приехал из Восточно-Казахстанской области. Сам он врач-терапевт. Больше 16 лет назад он поехал в Тибет, где и учился народному врачеванию. Уже много лет Аян САКЕНУЛЫ лечит людей иглоукалыванием. - Определенной ставки нет, - говорит целитель. - Всегда смотрю на возможности человека. Жительница города Оренбург РФ Светлана РОДИОНОВА узнала о семинаре от знакомых подруг. - Услышала про семинар и решила приехать, я пока не претендент, в первый раз решила посмотреть что и как, - говорит женщина. - Примерно 8 лет назад у меня стали появляться видения. Например, я стала видеть аварии. Точно знала, что в этом месте будет дорожно-транспортное происшествие. Долго не могла понять, что это. Сейчас уже стала их распознавать, но пока не могу ни правильно управлять этим даром, ни предотвратить. Это очень тяжело. По мнению Светланы, это дар ей достался от бабушки, которая когда-то лечила людей.
celitel13
celitel13
celitel8
celitel8
celitel1
celitel1
celitel2
celitel2
celitel3
celitel3
celitel4
celitel4
celitel5
celitel5
celitel6
celitel6
celitel7
celitel7
celitel10
celitel10
celitel11
celitel11
celitel14
celitel14
celitel15
celitel15
Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
семинар

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article