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Социум

В правительстве рассмотрели вопросы по пожароопасному периоду и паводкам

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Кеген Турсынбаев доложил о принимаемых мерах по подготовке к пожароопасному сезону и паводкам в стране.
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В правительстве рассмотрели вопросы по пожароопасному периоду и паводкам

Разработан и реализуется комплекс превентивных мероприятий:

  • Утверждён межведомственный План, откорректированы Алгоритмы реагирования на природные пожары, включая взаимодействие с приграничными государствами;
  • В регионах проводится очистка и опашка территорий, активизирована профилактическая работа в лесостепных массивах;
  • Выявлены 475 нарушений требований пожарной безопасности;
  • Используются информационные системы «Орман» и «Табиғат», видеонаблюдение в лесных хозяйствах, данные космомониторинга и ГИС ЧС;
  • В Командном центре МЧС круглосуточно работает оперативная группа;
  • Воздушная группировка МЧС усилена, в регионах с лесным массивом уже дежурят воздушные суда;
  • Применяются беспилотные летательные аппараты. Запланированы ежедневные аэровизуальные облеты.

Режим ЧС могут ввести в Астраханском районе Акмолинской области

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