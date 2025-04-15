В правительстве рассмотрели вопросы по пожароопасному периоду и паводкам

Разработан и реализуется комплекс превентивных мероприятий:
- Утверждён межведомственный План, откорректированы Алгоритмы реагирования на природные пожары, включая взаимодействие с приграничными государствами;
- В регионах проводится очистка и опашка территорий, активизирована профилактическая работа в лесостепных массивах;
- Выявлены 475 нарушений требований пожарной безопасности;
- Используются информационные системы «Орман» и «Табиғат», видеонаблюдение в лесных хозяйствах, данные космомониторинга и ГИС ЧС;
- В Командном центре МЧС круглосуточно работает оперативная группа;
- Воздушная группировка МЧС усилена, в регионах с лесным массивом уже дежурят воздушные суда;
- Применяются беспилотные летательные аппараты. Запланированы ежедневные аэровизуальные облеты.
Режим ЧС могут ввести в Астраханском районе Акмолинской области