Надеемся на его возвращение — жена пропавшего четыре года назад жителя ЗКО

Марат Шурин пропал без вести четвёртого августа 2021 года. Он вышел из зимовки «Каракудык» в шесть утра, но так и не вернулся.

Марат Шурин пропал без вести четвёртого августа 2021 года. Он вышел из зимовки «Каракудык» в шесть утра, но так и не вернулся. Спустя три месяца в редакцию «МГ» обратилась его супруга Айнара Закарина. Она рассказала подробности произошедшего.

— Бывало, что он выпивал. В запои уходил редко. Никогда не пропадал из дома, работал. Особых заболеваний не имеет, потерей памяти не страдал. У него есть сын и две дочери. Он уехал на заработки в зимовку «Каракудык» отделения Колтабан Кугенкульского сельского округа Жанибекского района. Проработав там 3-4 дня, ушёл оттуда в шесть утра в неизвестном направлении и не вернулся. Больше его никто не видел, — поделилась тогда Айнара Закарина.

Супруга Марата Шурина отметила, что он худощавого телосложения с короткой стрижкой и на левой руке имеет татуировку. Рост — 172 сантиметра. Женщина обращалась к жителям ЗКО за помощью, так как говорили, что якобы видели её супруга на Курбан айт 28 июня 2023 года на рынке «Ел Ырысы» в Уральске. Но поиски оказались безуспешными.

Сейчас женщина вновь обратилась с надеждой найти пропавшего мужа.

— Нам никто не сообщает о том, что видели его. Абсолютно никаких новостей. Мы по-прежнему надеемся на его возвращение, — заключила женщина.

Если кто-то видел или знает о местонахождении Марата Шурина, просим сообщить по номеру телефона его супруги Айнары Закариной +7 (708) 919-67-96.