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Надпись «кровью на стене»: департамент КУИС по ЗКО прокомментировал видео заключенных

В учреждении проводится проверка.
Арайлым Усербаева
Надпись «кровью на стене»: департамент КУИС по ЗКО прокомментировал видео заключенных

В мессенджерах распространяются кадры из учреждения уголовно-исполнительной системы №28 (колония строгого режима) города Уральск. На кадрах заключенные рассказывают о неудовлетворительных условиях содержания. Кроме тог, они пожаловались на пытки, унижения и оскорбления со стороны сотрудников учреждения. 

В департаменте уголовно-исполнительной системы по ЗКО прокомментировали видео. Так, в учреждении №28 осужденные в знак протеста с режимом содержания нанесли себе незначительные телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждались. 

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Между тем, в ведомстве подчеркнули, что осужденные являются злостными нарушителями установленного режима. Они отбывают наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений - это педофилия, изнасилование, грабеж и кражи. 

– По всем фактам назначена служебная проверка, - заверили в ДУИС по ЗКО.

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