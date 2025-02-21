Надпись «кровью на стене»: департамент КУИС по ЗКО прокомментировал видео заключенных

В мессенджерах распространяются кадры из учреждения уголовно-исполнительной системы №28 (колония строгого режима) города Уральск. На кадрах заключенные рассказывают о неудовлетворительных условиях содержания. Кроме тог, они пожаловались на пытки, унижения и оскорбления со стороны сотрудников учреждения.

В департаменте уголовно-исполнительной системы по ЗКО прокомментировали видео. Так, в учреждении №28 осужденные в знак протеста с режимом содержания нанесли себе незначительные телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждались.

Между тем, в ведомстве подчеркнули, что осужденные являются злостными нарушителями установленного режима. Они отбывают наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений - это педофилия, изнасилование, грабеж и кражи.