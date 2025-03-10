Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Здоровье

Найдены новые вирусы, которые передаются людям от мертвых животных

Из 125 найденных вирусов 39 с высокой степенью вероятности могут передаваться как животным, так и человеку.
gorod
Найдены новые вирусы, которые передаются людям от мертвых животных

Как сообщает издание South China Morning Post (SСМР), вирусологи изучили 28 видов умерших от болезней сельскохозяйственных животных. В абсолютных цифрах обследовали организмы 461 особи. В их телах были найдены 125 вирусов, включая 36 ранее неизвестных.

Из 125 найденных вирусов 39, по мнению ученых, с высокой степенью вероятности могут передаваться как животным, так и человеку. 11 из них ранее уже были обнаружены у людей. Особое беспокойство исследователей вызвали патогены, найденные в телах норок и енотовидных собак. Ученые отмечают, что вероятность их передачи другим животным увеличивается в условиях интенсивного разведения.

Главный баннер

Среди открытий — коронавирус HKU5, который перешел от летучих мышей к норкам на ферме, где раньше зафиксировали вспышку пневмонии, а также первый случай коронавируса у нутрии.

Ранее врач предупредил о протекающих без симптомов мужских болезнях.


Китай животные Здоровье 2025 вирусы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article