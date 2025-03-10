Найдены новые вирусы, которые передаются людям от мертвых животных

Из 125 найденных вирусов 39 с высокой степенью вероятности могут передаваться как животным, так и человеку.

Как сообщает издание South China Morning Post (SСМР), вирусологи изучили 28 видов умерших от болезней сельскохозяйственных животных. В абсолютных цифрах обследовали организмы 461 особи. В их телах были найдены 125 вирусов, включая 36 ранее неизвестных.

Из 125 найденных вирусов 39, по мнению ученых, с высокой степенью вероятности могут передаваться как животным, так и человеку. 11 из них ранее уже были обнаружены у людей. Особое беспокойство исследователей вызвали патогены, найденные в телах норок и енотовидных собак. Ученые отмечают, что вероятность их передачи другим животным увеличивается в условиях интенсивного разведения.

Среди открытий — коронавирус HKU5, который перешел от летучих мышей к норкам на ферме, где раньше зафиксировали вспышку пневмонии, а также первый случай коронавируса у нутрии.

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