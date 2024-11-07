Вернулись из-за клопов: кому принадлежит пансионат «Геолог Казахстана» в России

В управлении образования Атырауской области объяснили, что пансионат находится на территории России, но принадлежит Казахстану и подчиняется управлению образования области. С 1965 года здесь оздоровились более 90 тысяч детей из Атырауской области. Выбор пансионата был обоснован наличием лечебных минеральных вод, которые полезны для здоровья детей. С детьми поехали 18 воспитателей, физрук и руководитель группы.

26 октября 174 ребёнка из Кульсары, пострадавшие от весеннего паводка, отправились отдыхать в российский пансионат «Геолог Казахстана» в Железноводске. Вскоре дети прислали родителям видео, где на их кроватях ползают насекомые. Обеспокоенные родители потребовали вернуть детей домой. Инцидент вызвал большой резонанс в социальных сетях. Пользователи не понимали, почему детей отправили отдыхать в соседнюю страну, да еще и в регион, рядом с которым проходят военные действия, когда в Казахстане есть много подходящих мест для отдыха.

Стопкдар с видео

В управлении образования Атырауской области на запрос редакции объяснили, что пансионат «Геолог Казахстана» принадлежит нашей стране и с 1965 года здесь оздоровились более 90 тысяч детей из Атырауской области. Выбор пансионата был обоснован наличием лечебных минеральных вод, которые полезны для здоровья детей. С детьми поехали 18 воспитателей, физрук и руководитель группы. Все расходы покрываются за счёт областного бюджета. Планировалось, что на отдых и лечение отправятся 200 детей и на это выделили 13 382 514 тенге, а проезд из Астрахани до Железноводска — 6 600 000 тенге — профинансировал сам пансионат.

— Дети прибыли 27 октября в 18:30 по Московскому времени на четырех комфортабельных автобусах. Для них был подготовлен план мероприятий: лечение, медицинские осмотры, процедуры, экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод и спортивные занятия. По вечерам проходят тематические культурно-развлекательные мероприятия. Тараканов в помещениях не обнаружили, но в четырех из 19 комнат были найдены клопы-сапрофиты, которые не являются переносчиками инфекций. Появление этих насекомых связано с сезонными изменениями температуры. Перед приездом детей, за семь дней до их прибытия, в пансионате провели обработку помещений и мягкого инвентаря. Когда дети обнаружили клопов, руководство пансионата оперативно отправило часть обслуживающего персонала на ночную уборку и повторную обработку помещений, дважды за ночь меняли постельное белье. 29 октября была проведена повторная дезинфекция силами специализированной организации. На следующий день, 28 октября, по просьбам родителей, 54 ребёнка были отправлены обратно домой в сопровождении пяти воспитателей и медработника. Им предоставили сухой паек и два горячих обеда. Уже 29 октября они прибыли в Кульсары и были переданы родителям, — сообщили в управлении образования Атырауской области.

Также было отмечено, что санитарные проверки в пансионате проводятся регулярно, а безопасность обеспечивается ограждением, охраной и системой видеонаблюдения. Военные действия проходят более чем в 700 км от пансионата «Геолог Казахстана», и регион не испытывает их влияния.

— Ставропольский край практически не граничит с Ростовской областью, и с момента начала конфликта между Россией и Украиной регион Кавказских Минеральных Вод продолжает работать в обычном режиме. Санатории заполнены почти на 100%, и напряженности из-за военного конфликта здесь нет. Летом 2024 года в пансионате отдохнули и прошли лечение более 1570 детей из Атырауской области. Из Астрахани детей перевозили на четырех комфортабельных автобусах, а на протяжении всего маршрута их сопровождали ведомственные подразделения региональных отделений ГИБДД России по разрешению центрального аппарата ГИБДД, — пояснили в управлении образования Атырауской области.

В ведомстве отметили, что средства за неиспользованный отдых будут возвращены в областной бюджет. Руководство пансионата также готово предоставить возможность детям и их родителям отдохнуть и пройти лечение в зимне-летний период по санаторно-курортным путевкам, финансируемым из внебюджетных средств пансионата.

Пансионат в собственности Казахстана

В 2013 году сообщалось, что пансионат «Геолог Казахстана» был передан в госсобственность.

— Из 21 объекта пансионата «Геолог Казахстана» в Железноводске 20 - переданы в собственность Казахстана. Этот вопрос не решался многие годы, — сказал тогда еще аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов.

По его словам, содержать пансионат будет акимат области.

— Сегодня идет обновление пансионата. Приобретаются медоборудование, другие необходимые материалы. Кроме этого, закупаются 42 комфортабельных автобуса для перевозки пассажиров. Создаются условия для отдыха, лечения взрослых и детей. В скором времени здесь будет организован полноценный отдых для 1200 детей в пять потоков, — отметил Измухамбетов.

Он напомнил, что в 1992 году между президентами Казахстана и России была достигнута договоренность о том, что при инвестировании «таких объектов, они передаются в аренду на 39 лет, а в дальнейшем будут переданы в собственность государства-инвестора».

Справочно:



Пансионат «Геолог Казахстана» расположен в посёлке Иноземцево, на склоне горы Бештау. Посёлок располагается между Пятигорском и Железноводском вблизи естественного леса. Санаторный комплекс состоит из лечебного и спального корпусов, коттеджей, столовой, спортплощадки и зоны отдыха.

Здравница построена в 1964 году на территории естественного леса, благодаря инициативе Халела Узбекгалиева, министра геологии Казахской ССР. На территории пансионата находится источник минеральной воды «Славяновская».