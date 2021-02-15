Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Наурыз в Казахстане хотят праздновать десять дней. На сайте "Открытые НПА" появился проект постановления по утверждению концепции празднования Наурыз мейрамы, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Согласно документу Наурыз предлагается праздновать с 14 по 23 марта включительно:
14 марта - День приветствий;
15 марта - День природы;
16 марта - День памяти предков и благословений;
17 марта - День истории;
18 марта - День добрых дел;
19 марта - День спорта и мастерства;
20 марта - День мудрости и знаний;
21 марта - День национальной кухни;
22 марта - Ұлыстың ұлы күні;
23 марта - День почтения.
- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье "Независимость дороже всего" поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. (...) Основная цель праздника Наурыз мейрамы - укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной идентичности, популяризация семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде, - говорится в документе.
Задачами праздника, согласно концепции, являются:
1) возрождение традиций и обычаев казахского народа, направленных на укрепление общеказахстанских духовных ценностей, единства и согласия народа;
2) укрепление института семьи посредством популяризации традиции заботы о родителях, общения с близкими и родственниками;
3) сохранение гражданского мира, развитие социального партнерства и культуры благотворительности;
4) развитие культуры межэтнических отношений, укрепление дружбы и доверия в обществе;
5) осознание уникальности природы Казахстана и необходимости бережного отношения к природе, развитие экологической культуры и общественных инициатив по благоустройству территорий населенных пунктов.
- Празднование Наурыз мейрамы имеет большое значение в контексте реализации идейных ценностей программы "Рухани жаңғыру". Наурыз - праздник национальной идентичности и гармонии, благополучия и единства. Это важный праздник с точки зрения сохранения национальной идентичности, формирования прагматизма, повышения открытости сознания, - также отмечается в концепции.
- Мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы, проводятся
с 14 по 23 марта (10 дней). Особо важным является проведение мероприятий с участием общественных активистов, представителей интеллигенции, аксакалов в учебных заведениях и трудовых коллективах городов, районов, сельских округов, направленных на разъяснение воспитательного значения Наурыз мейрамы, роли единства и солидарности в стране, влияние национальных нравственных ценностей, незыблемого мира на укрепление независимости, - подчеркивается в документе.
- Целью разработки проекта является последовательное продвижение общих ценностей, идей, объединяющих народ Казахстана, которые должны прочно закрепиться в сознании всех граждан. Основная задача празднования Наурыз мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации, а принятие Концепции позволит обогатить содержание праздника, - говорится в пояснительной записке Министерства культуры и спорта.
Отметим, что инициатива празднования Наурыза на протяжении девяти дней была озвучена в 2020 году руководителем центра "Рухани жаңғыру" при Казахстанском институте общественного развития "Рухани жаңғыру" Жанар Букановой.
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