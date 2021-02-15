Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно документу Наурыз предлагается праздновать с 14 по 23 марта включительно: 14 марта - День приветствий; 15 марта - День природы; 16 марта - День памяти предков и благословений; 17 марта - День истории; 18 марта - День добрых дел; 19 марта - День спорта и мастерства; 20 марта - День мудрости и знаний; 21 марта - День национальной кухни; 22 марта - Ұлыстың ұлы күні; 23 марта - День почтения. - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье "Независимость дороже всего" поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. (...) Основная цель праздника Наурыз мейрамы - укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной идентичности, популяризация семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде, - говорится в документе. Задачами праздника, согласно концепции, являются: 1) возрождение традиций и обычаев казахского народа, направленных на укрепление общеказахстанских духовных ценностей, единства и согласия народа; 2) укрепление института семьи посредством популяризации традиции заботы о родителях, общения с близкими и родственниками; 3) сохранение гражданского мира, развитие социального партнерства и культуры благотворительности; 4) развитие культуры межэтнических отношений, укрепление дружбы и доверия в обществе; 5) осознание уникальности природы Казахстана и необходимости бережного отношения к природе, развитие экологической культуры и общественных инициатив по благоустройству территорий населенных пунктов. - Празднование Наурыз мейрамы имеет большое значение в контексте реализации идейных ценностей программы "Рухани жаңғыру". Наурыз - праздник национальной идентичности и гармонии, благополучия и единства. Это важный праздник с точки зрения сохранения национальной идентичности, формирования прагматизма, повышения открытости сознания, - также отмечается в концепции. - Мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы, проводятся с 14 по 23 марта (10 дней). Особо важным является проведение мероприятий с участием общественных активистов, представителей интеллигенции, аксакалов в учебных заведениях и трудовых коллективах городов, районов, сельских округов, направленных на разъяснение воспитательного значения Наурыз мейрамы, роли единства и солидарности в стране, влияние национальных нравственных ценностей, незыблемого мира на укрепление независимости, - подчеркивается в документе. - Целью разработки проекта является последовательное продвижение общих ценностей, идей, объединяющих народ Казахстана, которые должны прочно закрепиться в сознании всех граждан. Основная задача празднования Наурыз мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации, а принятие Концепции позволит обогатить содержание праздника, - говорится в пояснительной записке Министерства культуры и спорта. Отметим, что инициатива празднования Наурыза на протяжении девяти дней была озвучена в 2020 году руководителем центра "Рухани жаңғыру" при Казахстанском институте общественного развития "Рухани жаңғыру" Жанар Букановой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.