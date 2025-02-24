Назван самый редкий цвет глаз в мире

При этом врожденном заболевании у человека отсутствует нормальная пигментация, а радужная оболочка приобретает розоватый цвет из-за просвечивания кровеносных сосудов.

Согласно статистике, представленной на Международном конгрессе по биомедицине в 2020 году, самым редким цветом глаз является зеленый, а самым часто встречающимся — карий.

Распространенность оттенков радужной оболочки у населения планеты выглядит следующим образом:

зеленый — 2%;

серый — 3%;

янтарный — 5%;

ореховый — 5%;

голубой — 8–10%;

карий — до 80%.

Еще реже встречаются красные, розовые и даже фиолетовые глаза. Такие оттенки считаются аномальными: они характерны для людей-альбиносов. При этом врожденном заболевании у человека отсутствует нормальная пигментация, а радужная оболочка приобретает розоватый цвет из-за просвечивания кровеносных сосудов.

Ранее археологи нашли потерянную гробницу фараона Древнего Египта.