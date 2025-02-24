Назван самый редкий цвет глаз в мире

Согласно статистике, представленной на Международном конгрессе по биомедицине в 2020 году, самым редким цветом глаз является зеленый, а самым часто встречающимся — карий.
Распространенность оттенков радужной оболочки у населения планеты выглядит следующим образом:
зеленый — 2%;
серый — 3%;
янтарный — 5%;
ореховый — 5%;
голубой — 8–10%;
карий — до 80%.
Еще реже встречаются красные, розовые и даже фиолетовые глаза. Такие оттенки считаются аномальными: они характерны для людей-альбиносов. При этом врожденном заболевании у человека отсутствует нормальная пигментация, а радужная оболочка приобретает розоватый цвет из-за просвечивания кровеносных сосудов.
Ранее археологи нашли потерянную гробницу фараона Древнего Египта.