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Культура

Названы пять знаков зодиака, которые резко наладят карьеру этой весной

Возможно, вы возьмете на себя руководящую роль или получите долгожданное предложение о повышении.
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Названы пять знаков зодиака, которые резко наладят карьеру этой весной

Овен

Ваши лидерские качества окажутся в центре внимания, и если вы проявите инициативу, то займете более высокую позицию или начнете прибыльное дело. Будьте готовы к активным переговорам.

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Телец

Ваше трудолюбие и терпение принесут ощутимые плоды. Возможно, вам доверят сложный, но очень важный проект, который позволит вам продемонстрировать свои таланты. Не бойтесь брать на себя ответственность.

Лев

Ваши идеи и креативные решения привлекут внимание руководства или влиятельных людей. Это откроет перед вами потрясающие возможности. Главное – не упустить момент и показать.

Скорпион

Ваши аналитические способности и настойчивость помогут вам достичь впечатляющих результатов, если вы не побоитесь выйти за пределы привычного.

Козерог

Возможно, вы возьмете на себя руководящую роль или получите долгожданное предложение о повышении. Важно сохранять уверенность и не останавливаться на достигнутом.

Ранее астролог рассказала, что нельзя делать в марте знакам зодиака.

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