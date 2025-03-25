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Культура Здоровье

Названы «вредные» продукты, безопасные для сердца

Доктор Левин также отметил, что свинина является здоровой альтернативой говядине с точки зрения содержания белка.
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Названы «вредные» продукты, безопасные для сердца

Об этом изданию Daily Mail рассказал Эван Левин, кардиолог из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке.

По словам врача, авокадо часто «вытесняют» из списка полезных продуктов из-за высокого содержания жира. Однако этот продукт богат полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снизить уровень ЛПНП — так называемого плохого холестерина.

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Доктор Левин также отметил, что свинина является здоровой альтернативой говядине с точки зрения содержания белка. Несмотря на высокое содержание насыщенных жиров в этом продукте, умеренное потребление не нанесет вреда сердцу и сосудам, особенно если не обжаривать мясо на масле.

Другим жирным продуктом «с плохой репутацией» являются яйца. Ранее считалось, что яичные желтки повышают уровень холестерина в крови, однако это заблуждение было развеяно научным сообществом. Жареные яйца также безопасны для сердца, если готовить их без масла и соли.

Доктор Левин уточнил, что в чашке черного кофе содержится всего несколько калорий и ни грамма жира. Чтобы сохранить эти преимущества, в напиток не рекомендуется добавлять сливки и сахар.

Ранее врач назвал способ похудеть при отказе от некоторых продуктов.


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