Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 сентября, в областном акимате обсудили готовность сил и средств гражданской защиты к работе в осенне-зимний период. Первым отчитался, который рассказал, что согласно анализу наша область в осенне-зимний, зимний и зимне-весенний периоды подвержена сразу нескольким чрезвычайным ситуациям. Это пропажа людей в сельской местности при поисках скота, гололед на дорогах, ДТП из-за снежных заносов, остановка учебных процессов из-за погодных условий, закрытие и ограничение движения на дорогах, аварии в коммунальных сетях, в том числе обледенение линий электропередач, бытовые пожары, отравление угарным и природным газом и другое.Руководитель ДЧС ЗКО Жасулан ДЖУМАШЕВ - На сегодняшний день к отопительному сезону подготовлено 645 или 100% объектов образования, 403 или 99% объектов образования, 376 или 99% социальных объектов и 1140 или 90% жилых домов, отапливаемых из централизованных источников теплоснабжения, - рассказал Жасулан ДЖУМАШЕВ, отметив и подготовку дорог, запас инертных материалов и многое другое. При этом главный спасатель области посетовал на то, что районные акимы не всегда обеспечивают должным образом очистку дорог между населенными пунктами. Как выяснилось, проблемы прошлой зимой возникали в трех районах области - Акжайыкском, Казталовском и Сырымском.тут же потребовал глав указанных районов пояснить ситуацию (совещание проходило в селекторном режиме - прим.автора). По словам, проблемы в прошлый осенне-зимний период возникли с очисткой снега в поселок Алгабас, что в 38 км от основной дороги. - В этом году мы планируем поставить возле гидроузла К-700, который и будет счищать там дорогу. Кроме того, мы приобрели один автогрейдер. Надеемся, что в этот зимний период у нас таких проблем не будет, - Адиль ЖОЛАМАНОВ. Со слов, у них действительно возникали проблемы по очистке снега на дорогах, и все из-за того, что очисткой дорог и областного и районного значения занималась одна компания, которая просто-напросто не успевала счищать снег. - В этом году очисткой будут заниматься уже две фирмы, в одной 7 единиц техники, в другой 8. Думаю, что теперь проблем не возникнет, - сказал Абат ШЫНЫБЕКОВ.вовсе заявил, что у них зимой проблем не возникало. Правда, из-за большой территории (в Казталовском районе насчитывается более 700 км дорог - прим.автора) снег на некоторых участках очищался в течение 2-3 дней. Между тем, руководитель ДЧС ЗКО заявил акиму о необходимости приобретения в регион 13 единиц спецтехники. - У нас в районах есть только пожарные части и пожарные машины. Спецтехники там нет. При пропаже людей спецтехника выезжает из Уральска, - сказал Жасулан ДЖУМАШЕВ.Алтай КУЛЬГИНОВ сказал ДЖУМАШЕВУ подготовить и направить им письмо с указанием какую именно технику и в каком количестве необходимо приобрести. - Будем рассматривать этот вопрос и закупать технику, - сказал КУЛЬГИНОВ. Немало вопросов и нареканий на этом совещании выслушало руководство "Казавтожол". - Прошлой зимой было немало ситуаций, когда транзитные, грузовые машины не могли проехать по нашей территории из-за гололеда. Необходимо все это учесть и сделать выводы. Запастись необходимыми инертными материалами, - отметил глава региона. Между тем, выяснилось, что на данный момент "Казавтожол" приобрел только 25% необходимых материалов.рассказала, как их сфера подготовлена в предстоящему периоду и как планируется процесс вакцинации населения. - Закуплено 45 тысяч доз препаратов российского производства. Вакцинация начнется 3 октября, - рассказала Маншук АЙМУРЗИЕВА. С начала нынешнего года в ЗКО было зарегистрировано 23 тысячи случая заболевания ОРВИ и среди них 83 случая заболевания гриппом. У руководителя ДЧС были претензии и к филиалу "Казгидромет". - Мы запрашивали у вас информацию по предварительному прогнозу. Но вам на него так и не ответили. Мы уже сейчас должны знать какая ожидается зима, какой толщины будет лед на водоемах. В 2006 году из-за толстого льда в реках массово погибла рыба. Все это может повториться через 10 лет. Чтобы все это предотвратить мы уже сейчас должны совместно начать работы, но нам нужны данные, - сказал Жасулан ДЖУМАШЕВ. На это директор филиала РГП "Казгидромет" ответил, что такие данные у них будут лишь к 15 октября. Также аким области поручил руководству "Казавтожол" и управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО решить вопрос с дорогой Уральск-Таскала. Из-за ремонта транспортные средства сейчас ездят по объездной дороге. Как выяснилось, водопропускные трубы под данной дорогой проложили прошлой зимой, и сейчас они сдвинулись с места, что может представлять опасность. Эти проблемы по поручению главы региона уполномоченные органы должны решить в недельный срок.