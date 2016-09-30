Теперь каждую субботу и воскресенье на улице Ихсанова будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Начиная с 1 октября и до конца месяца с 9 утра до 15.00 будет открыта плодоовощная ярмарка местных сельхозпроизводителей.