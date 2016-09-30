По словам, сезонный прогноз у них будет готов лишь к 15 октября. - Коротко о погоде на октябрь. В первой декаде октября температура воздуха ночью опуститься до -3-+2. Днем столбики термометра поднимутся до +2-+7 градусов, - рассказал Даулет ОРАЛЫМБЕКОВ. Как выяснилось, дальше станет теплее. Так, по словам директора филиала, ночью температура воздуха прогреется до 2-7 тепла, днем до 8-13, а в некоторых местах до 18 тепла. Во второй декаде ожидается потепление - днем 11-17 тепла, ночью - +6-+11, в некоторых местах до 22 тепла. - В третьей декаде погода ожидается изменчивая. К концу месяца ночная температура опуститься до -3-+2, дневная состав 7-12 градусов тепла, - рассказал он.