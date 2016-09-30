Всего в номинации "Лучшая трудовая династия" были отмечены шесть семей. По словам одного из номинантов Динмухамеда САТБАЕВА, семью которого наградили в номинации "Транспорт", в этой сфере трудится уже три поколения. - В сфере транспорта наша семья работает уже более 50 лет - это три поколения. Можно сказать, что это наше семейное дело. На протяжении многих лет мы работаем в компании "Юнисерв", которая занимается транспортными и дорожно-строительными услугами, - пояснил заместитель генерального директора ТОО "Юнисерв". Кроме этого, наградили и участников конкурсов, которые проходили в честь празднования Дня города в социальных сетях. За лучший клип об Уральске был награжден Максим КУЛОВ, которому подарили штатив и смку для фотоаппарата. За лучший логотип были награждены - студия веб-дизайн, Наталья ДУРМАНОВА, которым аким города подарил сотовые телефоны. Таже в номинации "Лучший двор" победили восемь кооперативов собственников квартир.