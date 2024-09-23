С 23 по 27 сентября во всех школах страны пройдут родительские собрания, посвященные обеспечению безопасности детей. Темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей, как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК.

Родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения. Среди ключевых — наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде. Также специалисты подчеркивают важность регулярного общения с ребенком, создания доверительной среды для открытого диалога и вовлеченности родителей в его жизнь.

– Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности – это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети – это будущее, и от нас зависит их благополучие, – отметила председатель комитета по охране прав детей министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Отметим, что новостные ленты буквально пестрят страшными известиями о трагических случаях с детьми. При этом среди них не только несчастные случаи, но и самоубийства. Так, 16 сентября в Алматы две школьницы выпали из окна многоэтажного дома, и полиция рассматривает инцидент как суицид. 21 сентября 12-летняя девочка выпрыгнула из окна. А уже 23 сентября из окна многоэтажки выпал 18-летний юноша. 17 сентября в Атырау школьница наложила на себя руки.

19 сентября в Актобе девятилетний мальчик упал с качелей и умер. 16 сентября в Атырау трехлетний малыш выпал из окна шестого этажа. Позже ребенок скончался в больнице. 19 сентября казахстанка нанесла ножевые ранения собственной дочери из-за невыполненного домашнего задания и ненадлежащего ведения учебной тетради. Она ранила дочь в область тазобедренного сустава. 11-летнюю девочку госпитализировали в районную больницу.

Статистика действительно ужасает. Родителям необходимо понять, что мелочей в воспитании не бывает, и нужно больше внимания уделять своим детям. Ведь за жизнь и здоровье детей в ответе мы, взрослые.







