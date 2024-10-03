На II республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что интересы государства должны стоять выше личных амбиций различных популистов, сообщает Акорда.

На II республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что интересы государства должны стоять выше личных амбиций различных популистов, сообщает Акорда.

Глава государства подчеркнул, что критическое отношение к работе акимов является нормальной практикой для демократического общества.

— Закономерно, что общественность предъявляет высокие требования к акимам. Критическое отношение к работе акимов – нормальное явление, присущее демократическому обществу. Однако некоторые люди переходят все границы. Отдельные лица, считающие себя блогерами, возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов. Есть и те, которые мешают работе и даже угрожают акимам. Конечно, все хотят жить комфортно, в том числе и жители сел, районов и городов. Создание максимально комфортных условий для граждан – общая задача как акимов, так и местных маслихато, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил, что каждый аким должен быть открыт для диалога и способен вести конструктивный обмен мнениями с гражданами. Однако ажиотаж, хайп и нарушения закона по мнению президента неприемлемы.

— Никто не должен пренебрегать законом. Интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов. Принимая смелые решения, не стоит бояться общественной критики и избегать ответственности. Необходимо своевременно обращать внимание на любую злободневную проблему, в том числе на информационные атаки. Еще раз повторяю: задача акиматов и маслихатов – строго следовать государственной политике и осуществлять ее в общих интересах. Таково вкратце мое видение приоритетных направлений работы депутатов маслихатов, — отметил Президент.

Напомним, что 12 сентября журналиста Асхата Ниязова задержали за то, что он якобы "дебоширил в акимате", пытаясь вновь добиться интервью с акимом города Ерболатом Досаевым.