Мурабек Кумаров ответственно подходит к своим служебным обязанностям и активно защищает общественный порядок. Однако главным достижением в его жизни он считает свою семью, сообщает Polisia.kz.

Мурабек Кумаров, молодой сотрудник органов внутренних дел, начал свою службу в 2023-м году. В настоящее время он работает старшиной группы тылового обеспечения в Курмангазинском районном отделе полиции ДП Атырауской области. В 2016 году Мурабек женился на Арай Ергалиевой. Спустя время их семья стала многодетной: у них родилась дочь, сын, а затем тройня — мальчики Нуриман, Нурислам и Нурмухаммед. Семья Кумаровых — пример для молодого поколения. Они демонстрируют важность семейных ценностей, родительской ответственности и правильного воспитания.