Сегодня, 4 апреля, в областном перинатальном центре выписали тройню, которая родилась 28 февраля, передает AtyrauPress.

Малыши родились недоношенными на 33 неделе беременности. Это были первые роды у молодой мамы. Как говорят врачи, по плану роды планировались в Астане, и санавиация была готова, но так как квалифицированных врачей в Атырау достаточно, было принято решение проводить плановое кесарево сечение тут. Для медиков перинатального центра преждевременные роды при многоплодной беременности - дело обычное. Благо все прошло хорошо и на свет появились две девочки и мальчик. Первым родился мальчик весом 1700 граммов, и за ним девочки 1800 граммов и 1400 граммов. Молодые родители Бексултан и Бекзада Кыдырбаевы дали детям имена Абдулхаким, Хафиза и Хабиба.

– Когда я узнала, что жду тройню, у меня был шок. Первое УЗИ показало, что всего один ребенок, второе, что двойня. В конце оказалось, что вовсе тройня. Я позвонила свекрови и разревелась. Как мы будем, это ведь трудно. Но она меня успокоила, сказала, что это подарок от бога, и мы справимся. В роду у меня и мужа есть двойняшки, причем много, но тройни никогда не было, - поделилась мама малышей Бекзада Кыдырбаева.

Вручить свидетельства о рождении и поздравить с выпиской тройни маму торопыжек пришел замдиректора филиала НАО Госкорпорации Правительство для граждан по Атырауской области Нурлан Дуйсенбаев.

Малышей с песнями и плясками встретили многочисленные родственники с аниматорами. К слову, у каждого малыша отдельные кіндік әке-шеше. Также от имени врачей, которые выходили малюток, подарили родителям три сертификата по 20 тысяч в магазин детских товаров. В свою очередь родня Бекзады Кыдырбаевой и сама молодая мама выразили глубокую благодарность медперсоналу и врачам перинатального центра за их тяжелый и бесценный труд. К слову, в последний раз в Атырау тройняшки появились на свет в 2022 году.