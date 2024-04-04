Первого апреля жителям села Подстёпное пришлось спасаться от большой воды. Буквально за 1,5 часа третью часть посёлка затопило талыми водами. Тогда сельчане уезжали к своим родственникам, обращались в эвакуационные пункты, чтобы переждать. Сейчас вода начала спадать. Третья часть села тонет в грязи после наводнения. Люди по-прежнему не могут вернуться в свои дома. Они лишь приходят, чтобы вытащить и просушить вещи на солнце. В домах стоит запах сырости, разбухшая мебель, испорченная техника.

Местная жительница Нурслу рассказала, что вода залила их дом в течение часа, а времянка во дворе и вовсе развалилась от паводка.

— Ребята молодцы, они круглые сутки откачивали воду. Тем не менее, она простояла тут три дня. Шахта ещё в воде. Погреб затоплен. Сидим без воды, света и газа. Мы обращались в акимат, нас внесли в списки пострадавших от паводка и тишина. Нам ничего не говорят. Никто не приходил и не обследовал дома. Мы живём здесь с 2005 года. В 2011 году было наводнение, но тогда вода зашла во двор и всё. В этом году в нашем доме было воды по пояс. Вся техника пришла в негодность. Сейчас стараемся всё просушить, все окна и двери открыты настежь. Вода так быстро прибывала, что ничего не успели даже вынести из мебели и техники, — рассказала Нурслу.

Женщина говорит, что её беспокоит присутствие затхлого запаха в доме после паводка, который не удается выветрить.

Там, где водой затопило участки и дома, картина одинаковая — люди стараются исправить последствия стихии. На заборах вывешены одеяла, одежда. Практически во всех домах открыты двери и окна.

Местные жители переживают, что самим им не справиться с такими убытками в одиночку. Многие живут на среднюю зарплату, не в изобилии. Во многих семьях есть маленькие дети. Восстанавливать дома сейчас сложно, строительные материалы очень дорогие. Также они говорят, что не верят в помощь от государства.

— У нас дом в аварийном состоянии. Он саманный и внизу стены просто размыло водой. Теперь внизу всё отваливается. Мы его построили в 2004 году. Обращались в акимат, сдали документы, переживаем. Дети - студенты, их нужно учить. В 2011 году нас также затопило, но никакой компенсации от государства тогда мы не дождались. Сами зарабатывали, делали ремонт. Всё своими силами. А теперь снова настигла такая же участь. Муж работает в охране, зарплата 90 тысяч тенге. Не верю, что нам что-то восстановят, — поделилась другая сельчанка Назгуль.

Женщина временно живёт в эвакуационном пункте, домой приходит также, как и все, просушить вещи.

Фото Медета МЕДРЕСОВА