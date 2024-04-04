Более шести тысяч человек эвакуировали во время паводка в ЗКО

— По области откачали 800 кубических метров талой воды. Задействовано в паводковых работах около двух тысяч человек. На данный момент в опасных зонах находятся дачи, которые расположены вблизи рек Чаган и Деркул. Десять населенных пунктов по-прежнему остаются без транспортного сообщения, но эти сёла обеспечены всем необходимым, — пояснил Нуржан Толеуш.

Старший инженер информационно-аналитической группы ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш рассказал, что по области эвакуировали более шести тысяч человек, из них три тысячи — дети. В настоящее время в эвакуационных пунктах находится более тысячи человек, остальные расположились у родственников и знакомых.По словам спикера, новые опасные участки появились в Теректинском районе, где проходила эвакуация населения пяти сёл и в районе Байтерек села Махамбет.