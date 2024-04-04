По информации акимата Атырауской области, в последний раз объем воды на реке Урал до критической отметки поднимался в 1993-1994 годах. Тогда были затоплены близлежащие населённые пункты, сельскохозяйственные объекты и полевые угодья.

Опасаясь повторения прошлых событий, аким области Серик Шапкенов провёл встречу с экспертами и специалистами ветеранами, которые имели дело с паводками в 1993-1994 годах, чтобы обсудить стратегии противостояния возможным наводнениям.



Во время собрания, ветераны поделились знаниями и методами предотвращения паводков, представив следующие рекомендации:

Возведение плотин и прибрежных дамб с привлечением геодезистов согласно балтийской системе высот,

в целях предотвращения фактов гибели рыбы при прибытии воды привлечь в штаб эпидемиологов и специалистов, занимающихся рыбным хозяйством,

провести топографическую съёмку и разработать специальную карту. Включить в нее прибрежную зону от границы ЗКО до Индерского, Махамбетского районов и города Атырау. Закрепить за ней технику.

Очистить русла каналов Нарын, Баксай, Соколов, Сарыозек

По итогам встречи Серик Шапкенов дал оперативному штабу конкретные поручения.