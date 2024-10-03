Популярные соцсети могут превратить в зомби не только детей, но и взрослых - Токаев

Сегодня, третьего октября президент Касым-Жомарт Токаев выступил на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней. Одним из затронутых проблемных вопросов стала безопасность детей.

– Обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития – наиважнейший приоритет государственной политики. Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу. Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи, - сказал глава государства.

Сегодня корни многих проблем и пороков нашего общества, по мнению Токаева, кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка. Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир.

– Любая трагедия, связанная с нашими детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение. Безусловно, современные технологии открывают широкие горизонты для развития, но вместе с тем привносят в нашу жизнь реальные опасности. Популярные социальные сети могут превратить в самых настоящих зомби не только детей, но даже взрослых. Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам. Ответственность родителя – научить своего ребенка элементарным правилам цифровой гигиены, - отметил президент.

В завершении темы Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев, уделять детям внимание, проводить с ними время, беседовать на волнующие их темы, и строго контролировать, чем занимается ребенок в смартфоне или компьютере.

Отметим, что в последнее время страну захлестнула волна трагических происшествий с детьми.