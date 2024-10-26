Новые автобусы вышли на линию в Уральске

Они будут обслуживать маршруты №33 и №39.

ТОО «Батыс Дилижанс» закупило семь новых автобусов марки «Вектор Next». Они будут обслуживать пассажиров по маршруту №33 и №39. Новые автобусы оснащены кондиционерами, усиленной системой отопления, камерами видеонаблюдения и приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Ключи от новой техники торжественно вручил аким Уральска Мурат Байменов. По данным пресс-службы акима города, ежегодно проводится обновление автобусного парка. Это стало возможным благодаря внедрению электронной системы оплаты проезда и субсидированию перевозчиков социально важных маршрутов. Таким образом за последние два года компании по перевозке пассажиров закупили свыше 100 единиц новых автобусов.