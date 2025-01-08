Новые льготные программы жилья для рабочих появятся в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров.

- Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы. Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров, - отметил на заседании правительства Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил заинтересованным госорганам, акиматам, нацкомпаниям и предприятиям обеспечить качественную реализацию отраслевых и региональных планов по проведению Года рабочих профессий, объявленного президентом Касым-Жомартом Токаевым.

- Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долгосрочный социально-экономический эффект. Правительство будет держать вопросы проведения Года рабочих профессий на постоянном контроле, - подчеркнул Бектенов.

Напомним, в 2024 году рынок труда Казахстана показал значительный рост вакансий для специалистов рабочей сферы. Работодатели разместили свыше 20 тысяч предложений о работе — это на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Интересно, что основной спрос на специалистов наблюдался в таких отраслях, как «Строительство», «Недвижимость», «Проектирование» (13,3% всех вакансий) и «Розничная торговля» (12%). В числе самых востребованных профессий — водители, на которых приходились 37% от всех резюме в рабочей сфере. Следом шли упаковщики и комплектовщики (по 9%), а также разнорабочие (8%).