Новый асфальт, зелень и ремонт памятника: как в Уральске реконструируют сквер Чапаева

В городском акимате рассказали, какие работы ведутся на объекте прямо сейчас, как изменится пешеходная зона и где уже укладывают новый асфальт.

В Уральске идут работы по реконструкции сквера имени Чапаева. О том, как продвигаются работы и что именно планируют обновить на объекте, рассказали в городском акимате.

На сегодняшний день в рамках масштабного обновления дорожные рабочие уже приступили к укладке свежего асфальтового покрытия вдоль прилегающих улиц Курмангазы и Жукова. К объекту привлечены бригады специалистов и спецтехника - все работы ведутся системно, чтобы завершить модернизацию качественно и строго в намеченные сроки.

Согласно проекту, территория сквера обновится полностью. В ходе реконструкции здесь:

обустроят удобные пешеходные дорожки и новые площадки;

проведут реставрацию и ремонт памятника Чапаеву;

установят современные скамейки и урны;

заменят изношенные бетонные лотки ливневой канализации;

проведут масштабные работы по озеленению.

В местном исполнительном органе подчеркнули, что после завершения всех работ горожане получат комфортное и благоустроенное место для отдыха, а сам Уральск заметно улучшит свой архитектурный облик.