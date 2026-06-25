Новый асфальт, зелень и ремонт памятника: как в Уральске реконструируют сквер Чапаева

В Уральске идут работы по реконструкции сквера имени Чапаева. О том, как продвигаются работы и что именно планируют обновить на объекте, рассказали в городском акимате.
На сегодняшний день в рамках масштабного обновления дорожные рабочие уже приступили к укладке свежего асфальтового покрытия вдоль прилегающих улиц Курмангазы и Жукова. К объекту привлечены бригады специалистов и спецтехника - все работы ведутся системно, чтобы завершить модернизацию качественно и строго в намеченные сроки.
Согласно проекту, территория сквера обновится полностью. В ходе реконструкции здесь:
- обустроят удобные пешеходные дорожки и новые площадки;
- проведут реставрацию и ремонт памятника Чапаеву;
- установят современные скамейки и урны;
- заменят изношенные бетонные лотки ливневой канализации;
- проведут масштабные работы по озеленению.
В местном исполнительном органе подчеркнули, что после завершения всех работ горожане получат комфортное и благоустроенное место для отдыха, а сам Уральск заметно улучшит свой архитектурный облик.