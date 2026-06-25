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Социум

Новый асфальт, зелень и ремонт памятника: как в Уральске реконструируют сквер Чапаева

В городском акимате рассказали, какие работы ведутся на объекте прямо сейчас, как изменится пешеходная зона и где уже укладывают новый асфальт.
Варвара Тыщенко
Новый асфальт, зелень и ремонт памятника: как в Уральске реконструируют сквер Чапаева
Стоп-кадр из видео

В Уральске идут работы по реконструкции сквера имени Чапаева. О том, как продвигаются работы и что именно планируют обновить на объекте, рассказали в городском акимате.

На сегодняшний день в рамках масштабного обновления дорожные рабочие уже приступили к укладке свежего асфальтового покрытия вдоль прилегающих улиц Курмангазы и Жукова. К объекту привлечены бригады специалистов и спецтехника - все работы ведутся системно, чтобы завершить модернизацию качественно и строго в намеченные сроки.

Согласно проекту, территория сквера обновится полностью. В ходе реконструкции здесь:

  • обустроят удобные пешеходные дорожки и новые площадки;
  • проведут реставрацию и ремонт памятника Чапаеву;
  • установят современные скамейки и урны;
  • заменят изношенные бетонные лотки ливневой канализации;
  • проведут масштабные работы по озеленению.

В местном исполнительном органе подчеркнули, что после завершения всех работ горожане получат комфортное и благоустроенное место для отдыха, а сам Уральск заметно улучшит свой архитектурный облик.

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