Новый День Конституции в Казахстане: изменения и выходные

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступила в силу новая Конституция, за которую граждане проголосовали на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Масштабная реформа государственного устройства повлекла за собой ряд изменений, затрагивающих как порядок функционирования органов власти, так и праздничный календарь страны.

Согласно обновленному законодательству, государственным праздником - Днем Конституции Республики Казахстан - официально устанавливается 15 марта. Это решение закреплено в пункте 2 статьи 94 основного закона.

- День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником - Днём Конституции Республики Казахстан.

В связи с данными изменениями 30 августа исключается из перечня государственных праздников и выходных дней.

Вступление в силу новой Конституции ознаменовало также завершение деятельности Мажилиса и Сената Парламента РК. В соответствии с установленными сроками, в течение месяца Глава государства объявит о назначении выборов в новый однопалатный Парламент - Курултай. Избирательный процесс должен быть завершен в течение двух месяцев.

Также теперь в стране появится должность вице-президента. Данное лицо будет представлять интересы Главы государства в Парламенте, осуществлять представительские функции на международном уровне, а также выполнять поручения Президента. Кандидатура вице-президента подлежит утверждению Курултаем.

Кроме того, работу начнет Халық кеңесі (Народный совет): высший консультативно-совещательный орган, наделенный правом законодательной инициативы. Ожидается, что совет станет эффективным механизмом взаимодействия государственных структур с общественностью при выработке стратегических решений.

В своем официальном обращении 1 июля Президент подчеркнул значимость данных реформ для дальнейшего государственного строительства и укрепления правовых основ страны.