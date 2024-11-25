О строительстве нового НПЗ в Казахстане заявил глава Минэнерго

В связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году, требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год, но не позднее 2030 года и строительство в 2032 году.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев выступил с докладом на правительственном часе в мажилисе парламента.

- В связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году, требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год, но не позднее 2030 года и строительство в 2032 году. Тогда в 2030 – 2036 годы увеличивается потребность на дополнительные 2 млн тонн в год дизтоплива, что приведет к дефициту 0,2 млн тонн, ежегодно возрастающего на 0,3-0,35 млн тонн до 2050 года, - сказал министр.

По его словам в период с 2028 по 2030 годы необходимо постоянно актуализировать балансы производства-потребления из-за возможного импорта ГСМ в 2036-2040 годах.

- Строительство нового НПЗ закроет потребности страны в ГСМ с 2040 по 2050 годы и позволит экспортировать ГСМ на быстроразвивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии, - сказал Саткалиев.

Он также озвучил меры, которые помогут полностью закрыть потребность рынка в топливе

На Атырауском НПЗ до 2028 года планируется провести мероприятия по увеличению выработки светлых нефтепродуктов с 66 до 77% за счет увеличения мощностей вторичной переработки нефти с 5,5 до 6,7 млн тонн в год.

На Шымкентском НПЗ планируется расширить производственные мощности в 2 раза или с 6 до 12 млн тонн к 2030 году. Для обеспечения загрузки завода нефтью будет реализовано расширение нефтепроводов Атырау – Кенкияк, Кенкияк – Кумколь.

На Павлодарском НПЗ до 2026 года планируется реализовать проекты по производству дополнительных 500 тысяч зимнего дизтоплива. На первом этапе это позволит увеличить мощности первичной переработки нефти до 6 млн тонн в год. Инициируется второй этап расширения Павлодарского НПЗ для переработки до 8 млн тонн в год нефти.

Это позволит полностью покрыть потребность рынка в бензине, авиационном и дизельном топливе до 2035 года включительно и экспортировать избыток ГСМ. В целом, как отметил глава Минэнерго, в 2024 году переработка нефти ожидается на уровне 17,9 млн тонн, план на 2032 год – 28 млн тонн. Добыча нефти по итогам 2024 года ожидается на уровне 88,4 млн тонн.

- По итогам 10 месяцев объем добычи нефти составил 73,5 млн тонн. Прогноз добычи нефти на этот год составляет 88,4 млн тонн. Снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях: на Тенгизе (в связи с планируемым запуском проекта будущего расширения в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней), и Кашагане (проведен капитальный ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 28 дней), - заявил министр.

Также на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом. На снижение уровня добычи также влияет выполнение обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+.