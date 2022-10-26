Облако тепла: почему так ценят Оренбургский платок и как его создают

Те самые нежные и воздушные пуховые изделия ценятся по всему миру. О них знают многие, вот только дотронуться до настоящего удаётся не каждому. Журналист «МГ» побывал на производстве Оренбургских пуховых платков. Настоящие изделия создаются только в ручную. Говорят, что пуховый платок можно с лёгкостью пропустить через кольцо. И это правда. Настолько лёгкие и изящные изделия создают в Оренбуржье. Так в чём их особенность? Для того, чтобы получить такой платок, нужен пух оренбургских коз - только так получается самая тонкая пуховая нить в мире. Кстати, все попытки разводить коз в других странах