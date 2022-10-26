Облако тепла: почему так ценят Оренбургский платок и как его создают

- Мы занимаемся сохранением и развитием вязального промысла в Оренбуржье. «Оренбургские пуховницы» - это «фабрика» с полным циклом производства: от классификации пуха во время чёски козы, переработки пуха - мытьё, просушка, прочёс, отбеливание, окрашивание (при изготовлении отдельных видов изделий), пропаривание паром, прядение и уже вязание самого изделия. Это единственная фабрика в России, которая занимается полным циклом производства. Хочу заверить, что настоящий Оренбургский пуховый платок до сих пор есть, он существует, - сказала Альбина.Предприниматель рассказала тонкости производства и как получить то самое изделие, которое получило всемирную известность.
- В двухстах километрах от Оренбурга есть плато, там расположена наша ферма, которая находится на самой высокой точке Оренбургской области. Только там наблюдаются круглогодичные сильные ветра, под воздействием которых формируется подпушек у козы. Вычесывание коз происходит лишь один раз в год с первого по десятое февраля, только в этот период подпушек легко счёсывается с животного. С одной козы можно получить всего 300 грамм пуха. Затем его отправляют на фабрику, - отметила руководитель предприятия.По словам Альбины, на самом деле козий пух очень грязный, в нём есть и жиропот, и солома, и фекалии. Всё, что угодно. Перед тем, как сотруднику уйти вечером с работы, он замачивает в ванной пух и только на следующий день всё вручную отмывает и отстирывает.
- Мы пробовали это осуществлять на стиральной машине, так качественно отстирать не получается. После стрики выкладываем пух на сетку и отправляем в сухожаровой шкаф, где он просушивается. Для того, чтобы платок носился более 20 лет и не давал усадку, под воздействием пара и давления даём усесться волокну. В итоге готовые изделия после стирки не деформируются и не линяют. После сухожарового шкафа пух отправляется на чесальную машину, которая состоит из нескольких валов. Каждый вал покрыт иглами разных размеров. Дело в том, что когда пух высыхает, он комкается, его нужно разорвать, аккуратно расчесать и сделать воздушным. Затем счесанный пух скатывается и превращается в ленту. Далее лента отдаётся для прядения и вязания, - рассказывает Альбина.Между тем пух ещё проходит несколько ступеней очистки. Он очень короткий и в нём очень много остевых волокон. Если их оставить в пухе, то платок получится колючим. А это недопустимо и считается браком. Поэтому ещё в процессе обработки пух проходит через специальную машину. Под воздействием воздуха пух поднимается вверх, а весь мусор и остевые волокна осыпаются вниз, так как тяжелее пуха. В итоге получается облако тепла, которое идёт на ещё один прочёс. Стоит отметить, что также на фабрике используется машинное прядение. Но такая пряжа используется только для трикотажа, носочно-чулочных изделий и пледов.
- Для того, чтобы платок не распался, нужна основа - нить. Мы используем только натуральную шёлковую нить. Если посмотреть изделие и понять, что оно настоящее, в составе должно быть 85% натурального пуха и 15% шелка, для тёплых платков используется хлопчатобумажная нить. Шёлковая нить придаёт своим блеском ещё больше шарма. Для своих платков используем нить только ручного прядения, - поделилась Альбина.В день на производстве «Оренбургские пуховницы» перерабатывается около десяти килограммов пуха. Производство выглядит очень просто, но на самом деле это тяжёлый и кропотливый путь.
- Чёткая асимметрия - это характерная черта пухового платка. Это композиция рождается в голове у вязальщицы по мере вязания. То есть она не рисует, она сразу создаёт изделие. Платок создаётся петелька за петелькой в зависимости от настроения и погоды. На изготовление одного платка, начиная от грязного сырья до готового изделия, уходит около 480 часов работы - это колоссальный труд. Вязание - процесс не быстрый. Для каждого изделия мы придумываем что-то необычное, чтобы потребителю было интересно. Это технически очень сложно. Всегда добавляем изюминку, к примеру, платок с ввязанным жемчугом, или с кристаллами Swarovski. При правильном освещении ажурные платки сверкают очень ярко, - говорит Альбина.Из самых необычных работ она выделяет платок с картой России. Цена на пуховые изделия в фирменных магазинах начинается от 2,5 тысяч рублей. Всё зависит от сорта пряжи, размеров и сложности вязки.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото автора
@mgorod.kz2022♬ April (No Vocals) - The Young Ebenezers