Офицер, убивший солдата-срочника в Мангистау, приговорен к 13 годам тюрьмы

Приговор был оглашен в военном специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Убившего солдата-срочника в Мангистау офицера приговорили к 13 годам лишения свободы. Приговор был оглашен в военном специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

- Суд приговорил: признать Дамира Досова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 99 (часть 1) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Назначить ему 13 лишения свободы в учреждении средней безопасности, – зачитала приговор судья.

Кроме того, Досов лишен звания гвардии лейтенанта. Суд также частично удовлетворил гражданский иск матери убитого солдата Асии Баркуловой, которая требовала компенсацию морального ущерба в 50 млн тенге. Ей было присуждено 20 млн тенге.

Ранее 22-летний Дамир Досов, обвиняемый в умышленном убийстве 18-летнего солдата-срочника Марата Баркулова, выступил с последним словом в суде и попросил прощения у родителей убитого солдата. По его словам, он не имел злого умысла и не думал, что может случайно убить человека.

Напомним, солдат-срочник получил смертельное ранение на полигоне в Мангистау в сентябре прошлого года. Его срочно доставили в больницу Актау, однако по пути он скончался. По данным пресс-службы Актауского гарнизона, смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием.

В главной военной прокуратуре также прокомментировали гибель солдата. По информации госоргана, командир взвода одной из воинских частей Минобороны в Актау на территории полигона «Оймаша» выстрелил из табельного пистолета ПМ в рядового, от которого последний скончался.