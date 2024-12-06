Оформление автокредитов упростят казахстанцам

Ежемесячный доход и платежи не будет учитываться при оформлении займа на покупку нового автомобиля, если он предоставляется под залог самого транспортного средства.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало проект постановления, которое должно будет упростить выдачу автокредитов. Проект разместили на портале «Открытые НПА», обсуждать его будут до 20 декабря.

С 1 апреля до конца 2024 года коэффициент долговой нагрузки (КДН) — соотношение платежей по всем кредитам заемщика к его ежемесячным доходам — не будет учитываться при оформлении займа на покупку нового автомобиля, если он предоставляется под залог самого транспортного средства.

Согласно поправкам, в 2025 и 2026 годах временно приостановят требования по соблюдению КДН для следующих категорий автокредитов:

На новый автомобиль при первоначальном взносе свыше 50%;

На подержанный автомобиль возрастом до трех лет при взносе от 30% до 50%.

В пояснительной записке к документу указано, что эти меры направлены на поддержку отечественного автопрома и стимулирование продаж в рамках программ льготного автокредитования. Займы, обеспеченные автомобилями, считаются менее рискованными, так как транспортное средство выступает залогом и покрывается страховкой КАСКО.