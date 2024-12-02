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Социум

Огурцы дорожают, рис дешевеет: что происходит с ценами на продукты в Казахстане

По информации Бюро национальной статистики, цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,7%.
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Огурцы дорожают, рис дешевеет: что происходит с ценами на продукты в Казахстане

В Бюро национальной статистики рассказали о росте цен в ноябре. Так, цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,7%.

Из продуктов питания цены на огурцы выросли на 40,3%, помидоры – на 37,3%,

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  • перец сладкий – на 15,5%,
  • лук репчатый – на 13,9%,
  • чеснок – на 10,1%,
  • капусту – на 8,9%,
  • картофель – на 6,2%,
  • апельсины – на 4,8%,
  • лимоны – на 4,1%,
  • масло подсолнечное – на 4%.

Снижение цен отмечено на рис – на 2%, сахар – на 1,9%, яблоки – на 0,7%. Также отмечается, что в сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на горячую воду на 11,4%, электроэнергию – на 3,4%,

  • вывоз мусора – на 2,2%,
  • отопление центральное – на 2,1%.
  • услуги шиномонтажа подорожали на 3%,
  • посещение бани – на 2,6%,
  • услуги парикмахерских и салонов красоты – на 1,2%.

Кроме того, повышение цен в ноябре отмечено на дрова – на 1,4%, уголь каменный – на 1%. Смартфоны подорожали на 9,8%, золотые обручальные кольца – на 6,2%, одежда и обувь – на 0,9%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области на 1,5% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая в городе Алматы – на 0,4%.

- В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Шымкенте - на 2%, непродовольственные товары – в Мангистауской области на 2,3%, платные услуги – в Алматинской области на 2,6%, - отметили в бюро.

В годовом исчислении инфляция составила в ноябре 8,4%.

Цены на платные услуги повысились на 13,3%, непродовольственные товары – на 8%, продовольственные товары – на 5,4%.

По сравнению с ноябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 43,1%,

  • водоотведение – на 25,7%,
  • электроэнергию, горячую воду – по 21,7%,
  • отопление центральное – на 17,5%,
  • вывоз мусора – на 10,3%.
  • услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 24,5%,
  • организаций комплексного отдыха – на 22,3%, 
  • стоматологические услуги – на 12,8%.

В Бюро пояснили, что показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.

Напомним, ранее Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана установил базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Это решение принято с учетом обновленных прогнозов и рисков инфляции.

Как сообщил финрегулятор, в октябре годовая инфляция в стране увеличилась до 8,5% из-за роста цен на регулируемые услуги, ослабления тенге и увеличения цен на непродовольственные товары и рыночные услуги. Проинфляционное давление также сохраняется из-за высокого внутреннего спроса и фискального стимулирования, связанного с дефицитом бюджета.

Мировая инфляция замедляется, но растущие цены на продовольствие и колебания валютных курсов, в том числе в России, усиливают внешнее инфляционное давление. Финансовые рынки стали более волатильными, что может увеличить неопределенность и инфляционные ожидания.

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