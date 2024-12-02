Огурцы дорожают, рис дешевеет: что происходит с ценами на продукты в Казахстане

В Бюро национальной статистики рассказали о росте цен в ноябре. Так, цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,7%.
Из продуктов питания цены на огурцы выросли на 40,3%, помидоры – на 37,3%,
- перец сладкий – на 15,5%,
- лук репчатый – на 13,9%,
- чеснок – на 10,1%,
- капусту – на 8,9%,
- картофель – на 6,2%,
- апельсины – на 4,8%,
- лимоны – на 4,1%,
- масло подсолнечное – на 4%.
Снижение цен отмечено на рис – на 2%, сахар – на 1,9%, яблоки – на 0,7%. Также отмечается, что в сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на горячую воду на 11,4%, электроэнергию – на 3,4%,
- вывоз мусора – на 2,2%,
- отопление центральное – на 2,1%.
- услуги шиномонтажа подорожали на 3%,
- посещение бани – на 2,6%,
- услуги парикмахерских и салонов красоты – на 1,2%.
Кроме того, повышение цен в ноябре отмечено на дрова – на 1,4%, уголь каменный – на 1%. Смартфоны подорожали на 9,8%, золотые обручальные кольца – на 6,2%, одежда и обувь – на 0,9%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области на 1,5% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая в городе Алматы – на 0,4%.
- В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Шымкенте - на 2%, непродовольственные товары – в Мангистауской области на 2,3%, платные услуги – в Алматинской области на 2,6%, - отметили в бюро.
В годовом исчислении инфляция составила в ноябре 8,4%.
Цены на платные услуги повысились на 13,3%, непродовольственные товары – на 8%, продовольственные товары – на 5,4%.
По сравнению с ноябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 43,1%,
- водоотведение – на 25,7%,
- электроэнергию, горячую воду – по 21,7%,
- отопление центральное – на 17,5%,
- вывоз мусора – на 10,3%.
- услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 24,5%,
- организаций комплексного отдыха – на 22,3%,
- стоматологические услуги – на 12,8%.
В Бюро пояснили, что показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.
Напомним, ранее Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана установил базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Это решение принято с учетом обновленных прогнозов и рисков инфляции.
Как сообщил финрегулятор, в октябре годовая инфляция в стране увеличилась до 8,5% из-за роста цен на регулируемые услуги, ослабления тенге и увеличения цен на непродовольственные товары и рыночные услуги. Проинфляционное давление также сохраняется из-за высокого внутреннего спроса и фискального стимулирования, связанного с дефицитом бюджета.
Мировая инфляция замедляется, но растущие цены на продовольствие и колебания валютных курсов, в том числе в России, усиливают внешнее инфляционное давление. Финансовые рынки стали более волатильными, что может увеличить неопределенность и инфляционные ожидания.