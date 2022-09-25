Около двухсот россиян нашли ночлег в кинотеатре Уральска
А кормили их волонтеры, передает портал "Мой ГОРОД".
В Казахстан продолжают прибывать россияне, покидающие страну из-за объявленной Путиным мобилизации.
В городе резко повысились цены на аренду жилья. Так, в городе даже на окраинах практически невозможно найти "однушку" дешевле 150 тысяч тенге в месяц. Гостиницы и хостелы были переполнены уже на следующий день, после объявленной мобилизации.
По данным погранслужбы КНБ РК, только за три дня с 20 по 23 сентября в ЗКО прибыло около девяти тысяч граждан России.
Многие прибывшие россияне ночуют в машинах, а иной раз и на улице.
Вчера, 24 сентября, свои двери для бежавших от мобилизации раскрыл кинотеатр Cinema Park, который находится в City Center.
- Я ездила по городу, сама увидела, как люди ходят на улице, при этом холодно, а они с детьми. Я к ним подходила, спрашивала, нужна ли помощь, но они отвечали отказом. Говорили, что нашли квартиры. Относились с недоверием. И где-то в 22:30 я приняла решение, согласовала его с руководством торгового центра - пустить людей на ночлег, потому что было много людей с детьми, причем некоторые с грудными детьми. Люди реально были напуганы, растеряны. С 23:00 примерно люди начали приходить, благодарили, говорили, что ходят целый день и не могут найти ночлег. Мы освободили один зал, организовали чай, горячее питание принесли волонтеры. Так, мы собрали порядка четырех залов, а это около 200 человек, - рассказала директор кинотеатра Cinema Park Дилара Мухамбетова.
По ее словам, местные жители, привозили россиян с границы.
- Сегодня ночью мы также организуем ночлег для прибывших. Уходя сегодня все благодарили нас - казахстанцев - за гостеприимство. Мы никого не делили по нациям. Приходили люди и говорили, мы татары, или мы буряты. Мы им говорим, что нам неважна национальность, - делиться Дилара.
Кинотеатр будет открыт для ночлега с 23:00 до 11:00 следующего дня.
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