Около тысячи метров льда пропилили спасатели на реках ЗКО

В регионе спасатели начали резать лёд. Это делается для того, чтобы ослабить ледяной покров на реках.

Как сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций ЗКО, в регионе спасатели начали резать лёд. Это делается для того, чтобы ослабить ледяной покров на реках.

— Спасатели режут лёд на реках в Уральске, в местах, где могут образоваться ледяные заторы при весеннем паводке. На сегодняшний день пробурили порядка 3230 отверстий во льду, пропилили более 910 метров ледяного покрова. Для этих целей используются ледорезная установка, бензиновые буры и другие специализированные инструменты, — пояснили в ДЧС ЗКО.





Стоит отметить, что по области вывезли свыше 480 тысяч кубометров снега.