Правительство Казахстана утвердило постановление о выделении денежных вознаграждений олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Михаилу Шайдорову, конькобежке Надежде Морозовой, а также их наставникам. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Финансирование выплат обеспечено за счёт средств правительственного резерва. В общей сложности премиальные получат два спортсмена и пять тренеров, а суммарный размер выплат превысит 250 млн тенге.
За золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2026 Михаилу Шайдорову положена выплата в размере 250 тысяч долларов (порядка 122,3 млн тенге). Надежда Морозова, показавшая шестой результат в конькобежном спорте, получит вознаграждение в размере 5000 долларов. Предусмотрены выплаты и для тренерского штаба - первому, личному и главному тренерам триумфаторов.
- Кроме того, призёрам Олимпийских игр будет оказана дополнительная поддержка со стороны местных исполнительных органов. В частности, акиматы предоставят спортсменам бесплатные квартиры из местного коммунального жилищного фонда, - добавили в Минспорта.
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