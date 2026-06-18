Из государственного резерва выделили более 250 млн тенге на вознаграждения двум казахстанским атлетам и пяти тренерам за результаты на зимней Олимпиаде-2026.

Правительство Казахстана утвердило постановление о выделении денежных вознаграждений олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Михаилу Шайдорову, конькобежке Надежде Морозовой, а также их наставникам. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

Финансирование выплат обеспечено за счёт средств правительственного резерва. В общей сложности премиальные получат два спортсмена и пять тренеров, а суммарный размер выплат превысит 250 млн тенге.

За золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2026 Михаилу Шайдорову положена выплата в размере 250 тысяч долларов (порядка 122,3 млн тенге). Надежда Морозова, показавшая шестой результат в конькобежном спорте, получит вознаграждение в размере 5000 долларов. Предусмотрены выплаты и для тренерского штаба - первому, личному и главному тренерам триумфаторов.