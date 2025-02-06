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Социум Здоровье

Онкологи бесплатно проконсультируют жителей ЗКО 8 февраля

Онкологи бесплатно проконсультируют жителей ЗКО 8 февраля. День открытых дверей состоится во всех поликлиниках города и области, а также в онкодиспансере.
Кристина Кобина
Онкологи бесплатно проконсультируют жителей ЗКО 8 февраля

В рамках всемирного дня борьбы против рака 8 февраля 2025 года в областном онкологическом диспансере и во всех поликлиниках города Уральска и районов области пройдет День открытых дверей, где можно получить информацию о раковых заболеваниях, а также получить бесплатную консультацию. 

— Консультацию можно получить вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС. Приём проведут врачи хирурги, маммологи, гинеколог и уролог с 09:00 и до 13:00. При себе иметь удостоверение личности, — пояснили в управлении здравоохранения ЗКО.

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К слову, областной онкологический диспансер находится на улице Алматинская 58. Остановка Чувашинская (добраться можно на автобусах №33, №43, №52). Узнать дополнительную информацию можно по номеру телефона: +7 7112 91 80 52.

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