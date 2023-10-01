Опасных червей выявили в организме более сотни жителей ЗКО
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что с начала года зарегистрировали 113 случаев заболевания описторхозом. Отмечается рост на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Описторхоз — это червеобразное заболевание, передающееся через рыбу. Диагноз подтверждается при обнаружении яиц гельминтов в кале или желчи. Возможная причина роста заболеваемости — закуп рыбы в неустановленных местах торговли, при несоблюдении правил личной гигиены и термической обработки продукции, — пояснили в ведомстве.
Основными симптомами описторхоза являются:
сыпь на лице и теле;
повышение температуры тела до 37-38 градусов, которое длится до четырёх недель;
головные боли, длящиеся до двух недель;
нарушение сна, слабость, потливость и потеря аппетита;
боли в правом боку или лопатке, в мышцах;
аллергические реакции.
— Если болезнь не лечить до конца, это может привести к абсцессу печени, воспалению желчи и сердечным заболеваниям, — отметили в департаменте СЭК.
Сообщается, что основным источником болезней является рыба семейства карповых, обитающая в реках. Санврачи рекомендуют:
не есть сырую, недостаточно солёную, плохо высушенную рыбу семейства карповых;
строго соблюдать правила личной гигиены во время или после разделки сырой рыбы;
засаливать рыбу в сильном маринаде в течение 2-3 недель;