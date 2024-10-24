Опухоль весом 1 кг удалили новорожденному в Алматы

Алматинские врачи удалили доброкачественную опухоль весом 1 кг у новорожденного. Малыш родился с крупным образованием в области крестца и копчика, которое могло вызвать онкологические осложнения в первые месяцы жизни. По словам хирурга Жалгаса Куниязова, ребёнок поступил с врождённой тератомой крестцово-копчиковой области - опухолью, состоящей из костной и мягких тканей. Операция прошла успешно, благодаря проведенной пластике малыш избежит дискомфорта в будущем. Опухоль достигала 14 на 20 сантиметров, и, несмотря на сложность вмешательства, операция длилась всего 75 минут.

Алматинские врачи удалили доброкачественную опухоль весом 1 кг у новорожденного. Малыш родился с крупным образованием в области крестца и копчика, которое могло вызвать онкологические осложнения в первые месяцы жизни.

По словам хирурга Жалгаса Куниязова, ребёнок поступил с врождённой тератомой крестцово-копчиковой области - опухолью, состоящей из костной и мягких тканей. Операция прошла успешно, благодаря проведенной пластике малыш избежит дискомфорта в будущем. Опухоль достигала 14 на 20 сантиметров, и, несмотря на сложность вмешательства, операция длилась всего 75 минут.

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Заведующий отделением неонатальной хирургии Саматбек Мырзахмет отметил, что причины подобных аномалий могут включать экологические факторы, наследственность и инфекции, перенесённые матерью во время беременности.

Крестцово-копчиковая тератома является самой распространенной опухолью у детей в период новорожденности. Она формируется еще в утробе и растет вместе с малышом, иногда отбирая у плода важные для его развития витамины.

По словам Мырзахмета, в месяц оперируют около 100 новорожденных. На врожденные пороки развития влияют как внутренние, так и внешние факторы: экология, климат, наследственность, а также различные инфекционные заболевания, одной из очевидных причин являются вирусные инфекции, перенесенные женщиной во время беременности.

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