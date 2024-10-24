Оголил гениталии: подросток напал на девочек в лифте Актау

Мама пострадавших девочек обратилась в общественный фонд «Не молчи KZ», занимающимся защитой жертв насилия так как не может добиться привлечения подозреваемого к ответственности. Женщина рассказала волонтерам, что днем 11 октября дети зашли в подъезд. Старшая девочка 13 лет заметила парня, с ярким рюкзаком и подумала, что не видела его раньше. Наверное, новый сосед. Молодой человек зашел в подъезд раньше девочек. Через 2-3 минуты мама уже бежала со скалкой и включенной камерой на телефоне, потому что дочь позвонила и плакала, что кто-то обидел.

Мама пострадавших девочек обратилась в общественный фонд «Не молчи KZ», так как не может добиться привлечения подозреваемого к ответственности. Женщина рассказала волонтерам, что днем 11 октября ее дети зашли в подъезд. Старшая девочка, 13 лет, заметила молодого человека с ярким рюкзаком и подумала, что, возможно, он новый сосед, поскольку раньше не видела его. Парень вошел в подъезд до девочек. Через 2-3 минуты мама уже бежала со скалкой и включенной камерой на телефоне, так как дочь позвонила и плакала, сообщая, что кто-то ее обидел.

— Оказалось, что этот парень поджидал их в подъезде, и пока лифт не закрылся зашел к ним уже с оголенными гениталиями и начал трогать девочку. Подросток замерла, вообще не могла ни сдвинуться, ни кричать. И когда увидела испуганные глаза младшей сестры 5 лет, смогла сказать ей «беги-беги». Тогда они смогли выбежать на улицу. Мать почти сразу повезла детей к участковому. Камеры показали его. 12 октября он признался, что был там, но ничего такого не делал, — пишут в фонде «Не молчи KZ».

В фонде добавили, что после инцидента мама пострадавших видела подозреваемого во дворе 16 октября. А родные подростка попросили забрать заявление. По их словам, он не виноват, спортсмен, хорошо учится и староста класса.

— Влечение к детям – это болезнь, а нарушение их физической неприкосновенности – преступление. И за это преступление предусмотрено наказание. Мать залезла в долги, наняла адвоката и забирать заявление не будет, потому что этот парень может совершить преступление хуже, если его не остановить сейчас. Мы просим взять это дело на контроль генеральную прокуратуру. Для этого молодого человека нужна расширенная углубленная психолого-психиатрическая экспертиза: в связи с чем возникло такое поведение? Это нарушение работы мозга или же пережитое насилие?, — задаются вопросом в фонде.

В департаменте полиции Мангистуской области подтвердили произошедшее.

— Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в полицию. По факту действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия, — сообщили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.