От Абая до Назарбаева: «казахские» объекты в Украине

Украинский журналист Григорий Пырлик ко Дню Независимости Казахстана опубликовал подборку «казахских» объектов в городах Украины в своем Telegram-канале.

А вот как выглядит та самая подборка:

Фигура Абая Кунанбаева на памятнике-триптихе в Харькове. Казахский поэт изображен вместе с украинским философом Григорием Сковородой и азербайджанским писателем Мирзой Фатали Ахундовым;

улица Абая Кунанбаева в Киеве (там стоит мемориальная табличка, но, по информации из «Википедии», Киевсовет не голосовал за переименование);

улица Алматинская в Киеве;

улица Актюбинская в Днепре;

улица Аральская во Львове;

улица Казахская во Львове;

улица Казахстанская в Харькове;

улица Карагандинская в оккупированном Донецке;

улица Костанайская в Харькове;

бюст Нурсултана Назарбаева в городе Каменское Днепропетровской области.

Ранее мы сообщали, что ЗКО, с начала 2024 года в области зарегистрировано 333 факта мошенничества в интернете. Основная масса таких мошенничеств происходит со стороны Украины и находящихся там call-центров. По данным силовиков, проводились даже совместные операции по задержанию таких мошенников. По просьбе «МГ» журналист Григорий Пырлик спросил у Лилии Мамедовой, старшего юриста юридической компании «Приходько и партнеры» (Украина), действительно ли именно украинские мошенники третировали казахстанцев и как в принципе устроено кибермошенничество в Украине.