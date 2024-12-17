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Культура Социум

От Абая до Назарбаева: «казахские» объекты в Украине

Ко Дню Независимости Казахстана украинский журналист Григорий Пырлик опубликовал список "казахских" мест.
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От Абая до Назарбаева: «казахские» объекты в Украине

Украинский журналист Григорий Пырлик ко Дню Независимости Казахстана опубликовал подборку «казахских» объектов в городах Украины в своем Telegram-канале.

А вот как выглядит та самая подборка:

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  • Фигура Абая Кунанбаева на памятнике-триптихе в Харькове. Казахский поэт изображен вместе с украинским философом Григорием Сковородой и азербайджанским писателем Мирзой Фатали Ахундовым;
  • улица Абая Кунанбаева в Киеве (там стоит мемориальная табличка, но, по информации из «Википедии», Киевсовет не голосовал за переименование);
  • улица Алматинская в Киеве;
  • улица Актюбинская в Днепре;
  • улица Аральская во Львове;
  • улица Казахская во Львове;
  • улица Казахстанская в Харькове; 
  • улица Карагандинская в оккупированном Донецке;
  • улица Костанайская в Харькове;
  • бюст Нурсултана Назарбаева в городе Каменское Днепропетровской области.

Ранее мы сообщали, что ЗКО, с начала 2024 года в области зарегистрировано 333 факта мошенничества в интернете. Основная масса таких мошенничеств происходит со стороны Украины и находящихся там call-центров. По данным силовиков, проводились даже совместные операции по задержанию таких мошенников. По просьбе «МГ» журналист Григорий Пырлик спросил у Лилии Мамедовой, старшего юриста юридической компании «Приходько и партнеры» (Украина), действительно ли именно украинские мошенники третировали казахстанцев и как в принципе устроено кибермошенничество в Украине. 

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