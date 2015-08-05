От станции до розетки в доме

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Как электрическая энергия попадает в наши дома? У электроэнергии, как у любого товара есть производители, транспортировщики, продавцы и потребители. Электрическую энергию вырабатывают электростанции. Электросетевые компании по своим сетям доставляют ее потребителям. Энергоснабжающие компании продают населению и предприятиям. На примере нашей области эта цепочка выглядит так. По линиям высокого напряжения, принадлежащим государственной компании АО «KEGOC» электроэнергия, вырабатываемая указанными производителями,доходит до понизительных подстанций и дальше уже транспортируется по сетям АО «Запа
Как электрическая энергия попадает в наши дома?
У электроэнергии, как у любого товара есть производители, транспортировщики, продавцы и потребители. Электрическую энергию вырабатывают электростанции. Электросетевые компании по своим сетям доставляют ее потребителям. Энергоснабжающие компании продают населению и предприятиям. На примере нашей области эта цепочка выглядит так.
По линиям высокого напряжения, принадлежащим государственной компании АО «KEGOC» электроэнергия, вырабатываемая указанными производителями,доходит до понизительных подстанций и дальше уже транспортируется по сетям АО «Западно-Казахстанская электросетевая компания».
ТОО «Батыс Энергоресурсы» организует процесс реализации электрической энергии от ее покупки у производителей до доставки потребителям.
Таким образом, тариф на электрическую энергию складывается из следующих составляющих: производство электроэнергии, ее транспортировка и сбыт.
У местных производителей дешевле
Для каждой электростанции Постановлением Правительства Республики Казахстан утверждены предельные тарифы за 1 кВт*час вырабатываемой ими электрической энергии на 2009-2015 годы.
Далее на диаграмме представлены цены за 1 кВт*ч., по которым ТОО «БатысЭнергоресурсы» покупает электрическую энергию у Поставщиков.
Как видим, цены у местных производителей значительно меньше, чем на станциях в г. Актау и России.
Средняя цена покупки электроэнергии складывается из затрат на ее приобретение от всех источников и зависит, в том числе и от объемов.
Учитывая договорные поставки электроэнергии на 2015 год при согласовании тарифа на электрическую энергию с 01 января 2015 года в тариф заложены объемы в следующих соотношениях:
В области не достаточно мощностей местных производителей электроэнергии, поэтому приходится закупать ее у ТОО «МАЭК-Казатомпром» в г. Актау и ОАО «Интер РАО» в России по более высокой цене 11,62 и 11,40 тенге.
В действующем тарифе на электрическую энергию 12-92 тенге покупка составляет 63,7 %.
Структура тарифа на электроэнергию
Как было уже сказано вышетариф на электрическую энергию складывается из производства электроэнергии, ее транспортировки и сбыта.
Структуру действующего тарифа видим на диаграмме
Транспортировка – стержень электроснабжения
Почти 33% в структуре тарифа занимают расходы на передачу электроэнергии. Транспортировка – стержень электроснабжения. Тариф на передачу электроэнергии по электрическим сетям от производителей до потребителей утверждается Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО. Для электросетевого предприятия устанавливается тариф, который зависит от стоимости и качества содержания сетей, инвестиционной программы, направленной на модернизацию электрических сетей и других факторов.
Для чего в тарифе снабженческая надбавка?
Как видно из диаграммы затраты на покупку и транспортировку в тарифе составляют 95,4%, и только 3,5 % снабженческая надбавка, необходимая для осуществления деятельности предприятия.
Мы потребляем электроэнергию, произведенную на электрических станциях, доставленную нам сетевыми компаниями, и платим за ее потребление в энергоснабжающую организацию, в нашем случае в этой роли выступает ТОО «Батыс Энергоресурсы». Оно должно заплатить деньги всем субъектам энергетического рынка, принимавшим участие в энергоснабжении: станциям, KEGOCу, РЭКу и еще должна остаться снабженческая надбавка – плата непосредственно энергоснабжающей организации за то, что организовала процесс продажи между станцией и потребителем. В этом весьма непростом и кропотливом процессе задействованы специалисты разных направлений – экономисты, юристы, специалисты по балансированию электроэнергии, специалисты по коммерческому учету, кассиры, инспекторы и другие.
Схема работы ТОО «Батыс Энергоресурсы»
Часто задают вопрос: «Почему нельзя купить электроэнергию у производителя?» Купить, в принципе, можно, но в этом случае станции будет необходимо нанять штат, отвечающей за снабжение, то есть открыть ту же энергоснабжающую организацию. И для ее функционирования также будет необходима снабженческая надбавка. А так как своих сетей у станции нет, в свою цену станция будет вынуждена включить тариф на передачу KEGOC и РЭК.
Аналогичный ответ может быть дан и тем, кто спрашивает, почему РЭК не занимается энергоснабжением.
Еще с 2004 года Законом «Об электроэнергетике» предусмотрено разделений функций по передаче электрической энергии и энергоснабжению. И тогда из тарифа РЭКов были исключены затраты по снабженческой деятельности.
Кто контролирует формирование тарифа на электрическую энергию?
Учитывая все затраты, цену на электроэнергию для энергоснабжающей организации согласовывает местный Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
Почему тарифы на электрическую энергию повышаются?
Мы выяснили, что конечная стоимость 1 кВт*часа включает в себя тариф производителя электроэнергии, услуги на передачу электроэнергии и снабженческую надбавку. Как следствие, при увеличении хотя бы одной составляющей конечная цена не будет оставаться неизменной.И только снабженческая надбавка,находится под контролем энергоснабжающей организации.
Кроме того, когда местные станции, вырабатывающие более дешевую электроэнергию встают на ремонт или профилактику, затраты на покупку электричества увеличиваются.
Так, 05 июня 2015 года на ГТС КПК КПО б.в. произошла чрезвычайная ситуация, вышла из строя трансформаторная подстанция, отпуск в сети дешевой электроэнергии снизился до 0 кВт*ч.
В следующей диаграмме показана доля каждого поставщика электроэнергии, сложившаяся в июне 2015 года.
Во избежание крайней ситуации, связанной с отключением электроэнергии в Западно-Казахстанской области, ТОО «Батыс Энергоресурсы» поставлено перед необходимостью закупки электроэнергии у других производителей по высоким ценам.
В связи с этим ТОО «Батыс Энергоресурсы» несет финансовые потери, которые объясняются тем, что в действующий тариф включены затраты с учетом договорных объемов покупки электроэнергии у компании КПО б.в. и не предусмотрены расходы по возможному замещению данного товара более дорогостоящим.
Если не приводить тариф на электрическую энергию в соответствие с затратами на ее покупку, то следствием будет отключение электроэнергии в целом по области и это затронет каждого ее жителя.
Стоимость покупки электрической энергии составила в июне 10 тенге 14 тиын за 1 кВт*ч., а в тариф заложено 8 тенге 08 тиын.
Только снабженческая надбавка, которая составляет, как мы уже говорили, 3,5%, зависит от деятельности энергоснабжающей организации.
Анализ тарифов на электроэнергию по Казахстану.
Тарифы на электроэнергию в Западно-Казахстанской области одни из самых низких благодаря дешевой электроэнергии, вырабатываемой КПО. б.в. В случае выбытия дешевой мощности, тариф на электроэнергию на прежнем уровне оставаться не может.
Согласно анализу потребления электроэнергии населением области по итогам 1 полугодия 2015 года каждая среднестатистическая семья потребляет в по 148 кВт*ч электроэнергии на сумму 1 360 тенге, а каждый житель области в среднем 46 кВт*ч на сумму 423 тенге в месяц
С ноября 2011 года по июнь 2015 года расходы среднестатистической семьи на электроэнергию увеличились на 379 тенге месяц, а одного жителя на 123 тенге.
Вот такой уникальный товар.
Электроэнергия – это товар, который производится разными способами, может передаваться на огромные расстояния. В настоящее время потребность в электрической энергии стабильно возрастает, повышается уровень нашей жизни, расширяется потребность в пользовании электроприборами. При этом каждый потребитель должен понимать, что оплачивая своевременно за пользование электроэнергией, он вносит свой вклад в развитие электроэнергетики как нашего региона, так и страны в целом.
Ирина Полынянкина, начальник отдела по работе с населением г. Уральск ТОО «Батыс Энергоресурсы»