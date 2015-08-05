От станции до розетки в доме

Как электрическая энергия попадает в наши дома? У электроэнергии, как у любого товара есть производители, транспортировщики, продавцы и потребители. Электрическую энергию вырабатывают электростанции. Электросетевые компании по своим сетям доставляют ее потребителям. Энергоснабжающие компании продают населению и предприятиям. На примере нашей области эта цепочка выглядит так. По линиям высокого напряжения, принадлежащим государственной компании АО «KEGOC» электроэнергия, вырабатываемая указанными производителями,доходит до понизительных подстанций и дальше уже транспортируется по сетям АО «Запа