Девочка прогуливала школу в Актау: отца оштрафовали

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрел дело о невыполнении родительских обязанностей по воспитанию и обучению ребенка.

Отец 15-летней девочки не следил за ее образованием – школьница пропустила 17 дней занятий без уважительной причины. Это произошло повторно в течение года после уже назначенного штрафа.

На суде отец признал вину, раскаялся и попросил минимальное наказание.

По закону (ч.2 ст.127 КоАП) за такое нарушение предусмотрен штраф в 15 МРП (55 380 тенге) или арест до 5 суток.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф 15 МРП (55 380 тенге). Решение вступило в силу.