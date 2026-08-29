Пассажирский самолет рухнул в воду: погибли 228 человек

1 июня 2009 года пассажирский Airbus A330-203 авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж, потерпел катастрофу над Атлантическим океаном. На борту находились 228 человек — 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они погибли, передает МойГород
Самолет с регистрационным номером F-GZCP вылетел из аэропорта Рио-де-Жанейро вечером 31 мая. Ночью лайнер следовал над Атлантикой в сторону Франции. Последняя радиосвязь с бразильскими авиадиспетчерами состоялась в 1:35 по всемирному координированному времени.
Через некоторое время с самолета начали поступать автоматические технические сообщения. Спустя несколько минут связь с лайнером была потеряна.
Что произошло с самолетом
Позже расследование установило, что во время полета самолет вошел в зону мощной тропической грозовой активности. На большой высоте произошло обледенение приемников воздушного давления — трубок Пито, которые используются для определения воздушной скорости.
Из-за обледенения системы начали передавать экипажу неправильные данные о скорости. Автопилот отключился, а управление самолетом перешло к пилотам.
После этого воздушное судно начало набирать высоту и потеряло скорость. Самолет оказался в режиме сваливания, однако экипаж не смог своевременно распознать происходящее и вывести лайнер из опасного положения.
В результате Airbus A330 потерял управление и продолжил снижение. Самолет столкнулся с поверхностью Атлантического океана.
Поиски продолжались почти два года
После исчезновения рейса AF447 была начата масштабная поисково-спасательная операция. Первые обломки самолета и другие фрагменты обнаружили уже через несколько дней после катастрофы.
Однако основную часть обломков, а также бортовые самописцы удалось обнаружить значительно позже.
3 апреля 2011 года поисковая группа обнаружила основной фрагмент обломков самолета на глубине около 3900 метров. В начале мая нашли и подняли бортовой самописец с данными полета, а затем обнаружили и речевой самописец кабины пилотов.
Именно записи самописцев позволили следователям восстановить последние минуты полета и подробно установить последовательность событий.
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Что установило расследование
Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) завершило расследование в 2012 году.
В итоговом отчете причиной катастрофы были названы обледенение приемников Пито, ошибочные показания скорости, последующее отключение автоматических систем, неправильные действия экипажа и сваливание самолета.
По данным BEA, после отключения автопилота пилоты не смогли правильно интерпретировать ситуацию. Самолет продолжал терять скорость и оказался в глубоком сваливании.
При этом расследование не сводило катастрофу только к технической неисправности. Следователи проанализировали действия экипажа, подготовку пилотов, особенности взаимодействия между членами экипажа и процедуры авиакомпании.
На борту находились граждане 32 стран
Рейс AF447 был международным. На борту находились пассажиры и члены экипажа 32 национальностей. Среди погибших были граждане Франции, Бразилии, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Китая и других стран.
Катастрофа стала крупнейшей в истории авиакомпании Air France и одной из самых известных авиакатастроф, произошедших над океаном.
Почему трагедия повлияла на авиацию
Катастрофа AF447 стала поводом для серьезного пересмотра подходов к подготовке пилотов и действиям экипажа при отказе или некорректной работе датчиков воздушной скорости.
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После трагедии особое внимание стали уделять тренировкам экипажей в ситуациях, когда автоматические системы отключаются, а показания приборов становятся ненадежными.
Само расследование также показало, насколько сложно проводить поиск самолета, потерпевшего крушение в открытом океане. Обломки находились на большой глубине, а поиски растянулись почти на два года.
Трагедия, которую удалось восстановить по секундам
После обнаружения самописцев следователи смогли практически поминутно восстановить происходившее на борту. Последние минуты полета показали, насколько быстро обычная ситуация может превратиться в катастрофическую при сочетании технической проблемы, сложных погодных условий и ошибок экипажа.
Airbus A330 рейса AF447 исчез над Атлантикой в ночь с 31 мая на 1 июня 2009 года. На борту находились 228 человек. Ни одному из них спастись не удалось.