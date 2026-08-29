Пассажирский самолет рухнул в воду: погибли 228 человек

1 июня 2009 года пассажирский Airbus A330-203 авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж, потерпел катастрофу над Атлантическим океаном. На борту находились 228 человек — 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они погибли, передает МойГород

Самолет с регистрационным номером F-GZCP вылетел из аэропорта Рио-де-Жанейро вечером 31 мая. Ночью лайнер следовал над Атлантикой в сторону Франции. Последняя радиосвязь с бразильскими авиадиспетчерами состоялась в 1:35 по всемирному координированному времени.

Через некоторое время с самолета начали поступать автоматические технические сообщения. Спустя несколько минут связь с лайнером была потеряна.

Разбившийся самолёт за 1 год и 4 месяца до катастрофы

Что произошло с самолетом

Позже расследование установило, что во время полета самолет вошел в зону мощной тропической грозовой активности. На большой высоте произошло обледенение приемников воздушного давления — трубок Пито, которые используются для определения воздушной скорости.

Из-за обледенения системы начали передавать экипажу неправильные данные о скорости. Автопилот отключился, а управление самолетом перешло к пилотам.

После этого воздушное судно начало набирать высоту и потеряло скорость. Самолет оказался в режиме сваливания, однако экипаж не смог своевременно распознать происходящее и вывести лайнер из опасного положения.

В результате Airbus A330 потерял управление и продолжил снижение. Самолет столкнулся с поверхностью Атлантического океана.

Поиски продолжались почти два года

После исчезновения рейса AF447 была начата масштабная поисково-спасательная операция. Первые обломки самолета и другие фрагменты обнаружили уже через несколько дней после катастрофы.

Однако основную часть обломков, а также бортовые самописцы удалось обнаружить значительно позже.

3 апреля 2011 года поисковая группа обнаружила основной фрагмент обломков самолета на глубине около 3900 метров. В начале мая нашли и подняли бортовой самописец с данными полета, а затем обнаружили и речевой самописец кабины пилотов.

Именно записи самописцев позволили следователям восстановить последние минуты полета и подробно установить последовательность событий.

Что установило расследование

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) завершило расследование в 2012 году.

В итоговом отчете причиной катастрофы были названы обледенение приемников Пито, ошибочные показания скорости, последующее отключение автоматических систем, неправильные действия экипажа и сваливание самолета.

По данным BEA, после отключения автопилота пилоты не смогли правильно интерпретировать ситуацию. Самолет продолжал терять скорость и оказался в глубоком сваливании.

Найденная часть вертикального хвостового стабилизатора рейса 447

При этом расследование не сводило катастрофу только к технической неисправности. Следователи проанализировали действия экипажа, подготовку пилотов, особенности взаимодействия между членами экипажа и процедуры авиакомпании.

На борту находились граждане 32 стран

Рейс AF447 был международным. На борту находились пассажиры и члены экипажа 32 национальностей. Среди погибших были граждане Франции, Бразилии, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Китая и других стран.

Катастрофа стала крупнейшей в истории авиакомпании Air France и одной из самых известных авиакатастроф, произошедших над океаном.

Почему трагедия повлияла на авиацию

Катастрофа AF447 стала поводом для серьезного пересмотра подходов к подготовке пилотов и действиям экипажа при отказе или некорректной работе датчиков воздушной скорости.

После трагедии особое внимание стали уделять тренировкам экипажей в ситуациях, когда автоматические системы отключаются, а показания приборов становятся ненадежными.

Само расследование также показало, насколько сложно проводить поиск самолета, потерпевшего крушение в открытом океане. Обломки находились на большой глубине, а поиски растянулись почти на два года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Трагедия, которую удалось восстановить по секундам

После обнаружения самописцев следователи смогли практически поминутно восстановить происходившее на борту. Последние минуты полета показали, насколько быстро обычная ситуация может превратиться в катастрофическую при сочетании технической проблемы, сложных погодных условий и ошибок экипажа.

Airbus A330 рейса AF447 исчез над Атлантикой в ночь с 31 мая на 1 июня 2009 года. На борту находились 228 человек. Ни одному из них спастись не удалось.