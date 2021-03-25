ПЦР-тестирование включили в турпакеты для казахстанцев

Теперь за рубежом перед вылетом на родину казахстанцам не придется самостоятельно искать лаборатории для тестирования, за них это сделают туроператоры. Иллюстративное фото из архива "МГ" Решение принято на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции и действует с 20 марта, сообщается на сайте НПП "Атамекен". - С прошлого года идет дискуссия – возможно ли делать ПЦР по прилету в Казахстан или все-таки необходимо проверять его наличие при посадке в самолет. Абсолютно очевидно, что ради безопасности пассажиров самолета, все-таки более