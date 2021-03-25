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Социум

ПЦР-тестирование включили в турпакеты для казахстанцев

Теперь за рубежом перед вылетом на родину казахстанцам не придется самостоятельно искать лаборатории для тестирования, за них это сделают туроператоры. Иллюстративное фото из архива "МГ" Решение принято на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции и действует с 20 марта, сообщается на сайте НПП "Атамекен". - С прошлого года идет дискуссия – возможно ли делать ПЦР по прилету в Казахстан или все-таки необходимо проверять его наличие при посадке в самолет. Абсолютно очевидно, что ради безопасности пассажиров самолета, все-таки более
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ПЦР-тестирование включили в турпакеты для казахстанцев
Теперь за рубежом перед вылетом на родину казахстанцам не придется самостоятельно искать лаборатории для тестирования, за них это сделают туроператоры.
643 тысячи ПЦР-тестов провели в Атырауской области
643 тысячи ПЦР-тестов провели в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Решение принято на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции и действует с 20 марта, сообщается на сайте НПП "Атамекен". - С прошлого года идет дискуссия – возможно ли делать ПЦР по прилету в Казахстан или все-таки необходимо проверять его наличие при посадке в самолет. Абсолютно очевидно, что ради безопасности пассажиров самолета, все-таки более рационально иметь результат теста на момент вылета. При этом находятся наши сограждане, которые под разными предлогами тесты не делают. Где-то люди ссылаются на то, что не успели сделать тест, не нашли лабораторию. Кто-то говорит, что не рассчитал бюджет. Но недавно снова прилетели 2 человека с положительным результатом на COVID, - рассказала заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева. Предложение о недопуске на борт самолетов граждан без результатов ПЦР инициатива Ассоциации туроператоров Казахстана. По словам председателя организации Инны Рей на сегодня именно туроператоры формируют значительную часть регулярных чартерных рейсов. - Мы понимаем всю ответственность. Аналитика показала, что несмотря на требование сдавать тест перед отлетом, в Казахстан возвращаются люди с коронавирусной инфекцией, что делает перелеты опасными. Среднее время в полете занимает от 3 и более часов. Поэтому мы предложили включить услугу ПЦР-тестирования в стоимость турпакета. Думаю, что мера своевременная, - поделилась Инна Рей. Теперь сдача ПЦР-теста перед отлетом станет сервисной услугой, значит казахстанцам не придется самостоятельно искать лаборатории для сдачи/забора биоматериала. - Людям предложат выехать в медцентр, где можно пройти тест или врачи приедут в отель за биоматериалом. Ранее это было неудобно, так как турист самостоятельно должен был найти лабораторию, - добавила Инна Рей. При отказе туриста оплачивать тест турпакет реализовываться не будет. Генеральный директор туроператора ITours Салтанат Омарова отметила, что в странах с платным тестированием стоимость теста в турпакете может быть от 25$ и выше. - У нас нет опасений, что казахстанцы станут меньше покупать туров. Более половины туристов рады, что такая мера введена, так как они уверены, что и на обратном пути домой – они будут спокойны, - рассказала Салтанат Омарова. Юлия Якупбаева отметила, что проверка статуса пассажиров - не новшество Казахстана. Такой контроль используется во многих странах, например в Грузии. - Авиакомпании всего мира пытаются найти решения по безопасному увеличению пассажиропотока. Буквально на днях мы встречались с представителями Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Они запустили пилотный проект Travel Pass, основанный на требованиях посещения разных стран. При допуске в самолет будет запрашиваться тест на коронавирус. В настоящее время пилот тестируется на 4 авиакомпаниях: Emirates Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines. Аналогично в России для жителей стран ЕАЭС разработан сервис «Путешествую без COVID-19», - сообщила Юлия Якупбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
ПЦР-тестирование

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